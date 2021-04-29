Вадим Місюра, директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch Україна

Україна пройшла нелегкий шлях легалізації ринку азартних ігор. Період з 2009 до 2020 років став справжнім викликом для ігрової індустрії. У цей проміжок часу правове регулювання ринку фактично було відсутнє. Натомість індустрія підпільно функціонувала, а також процвітала спекуляція щодо розподілу впливу на ринок від різних політичних сил. Чинний президент і парламентська більшість взяли на себе нелегке, але амбітне зобов'язання вивести гральний бізнес із сірої зони. В 2020 році відбувся перший прорив. Депутати ухвалили відповідний закон, що розблоковує діяльність грального ринку, і водночас – поповнює держбюджет за рахунок продажу ліцензії на азартну діяльність та надходження податків від нового суб'єкту господарювання. Кошти від продажу ліцензій будуть направлені на розвиток медицини, спорту, освіти, культури і науки. 2021 рік обіцяє бути ще більш насиченим на події, пов'язані з гральним бізнесом. Одночасно запущені три масштабні процеси, які мають забезпечити дієздатність нової індустрії. Мова йде про початок та вдосконалення роботи комісії з регулювання ринку, видачу ліцензій представникам бізнесу та ухвалення законопроєкту щодо лібералізації податків. Директор зі зв'язків з громадськістю Parimatch Україна Вадим Місюра розповів в інтерв'ю, як ліцензування грального бізнесу змінить правила гри всього ринку, а спорт та інші напрямки отримають додатковий шанс на розвиток і процвітання. ТАКІ КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ, ЯК МЕЦЕНАТСТВО, КОРПОРАТИВНО-СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПІДТРИМКА СПОРТУ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ В ПРІОРИТЕТІ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - Вадиме, ваша компанія отримала від регулятора першу та, поки що, єдину ліцензію з букмекерської діяльності. Що це змінить для вашої компанії? - Ліцензування – поворотний момент для всієї індустрії. Втім зазначу, що бренд Parimatch вже багато років спільно з футбольними клубами, федераціями, державними інституціями підтримував та розвивав спорт в Україні. Це означає, що такі ключові напрямки, як меценатство, корпоративно-соціальна відповідальність та підтримка спорту залишаються в пріоритеті нашої діяльності. Нас сприймають меценатом саме тому, що ми шукали та знаходили можливості підтримувати національний спорт в умовах обмежених ресурсів у країні. Ми стали першою і наразі єдиною організацією, яка отримала букмекерську ліцензію. Тепер ми зможемо повернутися до своєї основної діяльності – букмекерства (спортивного беттінгу). Це дозволить нам, як соціально відповідальному бізнесу, поповнювати бюджет держави, створювати робочі місця, підтримувати різні напрямки гуманітарної сфери, розвивати та впроваджувати комплексні IT-рішення та давати клієнтам обширну інформацію про відповідальну гру.

РИНОК, ПОДАТКИ, МІФИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ГРА - З якими труднощами може зустрітися Parimatch при формуванні грального ринку? - Для компанії це в більшості не проблеми, а виклики. Поясню, чому: ● Запуск ринку. Фактично ринку в останні роки не було, і немає практики в даній сфері, тобто доводиться самим формувати, вчитись на власній практиці, аналізувати показники, створювати нові креативи і ще раз пробувати. На даний час не затверджений технічний регламент, який визначає порядок сертифікації, та немає роз‘яснень, як працювати організаторам азартних ігор в цей перехідний період до затвердження цього регламенту. Хотілось би отримати швидше відповіді на ці питання. ● Податковий законопроєкт. До введення в експлуатацію державної онлайн-системи моніторингу на беттінгову діяльність діє потрійний ліцензійний платіж, який у рази вищий, аніж в інших видах азартних ігор. Потрійна плата за ліцензію розглядалась як компроміс – висока вартість ліцензії, податкові канікули для бізнесу до 01.01.2024, зменшений податок з валового ігрового доходу та скасування податку з гравця. Але зараз ситуація з податковим законопроєктом затягнулась, та немає розуміння, коли будуть вирішені питання щодо цих змін. Є певна динаміка на зменшення податку з 18% до 10% у законопроєкті №2713д, але це повинно втілились у законодавчі зміни, яких на даний час немає. Одночасно у 2713д пропонується розглянути, зокрема, питання скасування потрійної плати за ліцензію. ● Стереотипи та міфи. Нагадую, ринок в Україні не функціонував більш ніж 11 років з різних, на мою думку, не об’єктивних причин. За цей час, через вплив ряду політичних сил та поширення окремих висловлювань, у людей сформувався стереотип, що азартні види бізнесу – це зло, що кошти із сім'ї підуть на азарт і так далі. Вивчаючи дану тему, ми вирішили проаналізувати міжнародні ринки. Так от, цифри, зібрані з усього світу, відображають іншу реальність. Рівень лудоманії (залежність від ігрової діяльності – ред.) серед людей, які беруть участь в азартних розвагах, досягає тільки 1% гравців. Parimatch, як соціально відповідальна компанія, прагне, щоб кожен громадянин найперше розумів, що беттінг – це вид дозвілля (як похід у кіно), а не спосіб заробітку. Друге: нам важливо, щоб кожен гравець відповідально ставився до себе та своєї сім’ї. Так, у компанії вже розроблені принципи відповідальної гри, по яких людина може оцінити ситуацію, проаналізувати, чи стає вона залежною, та знайти ефективні рішення для себе. БЕТТІНГ ВИЯВИВСЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ВИДОМ ДОЗВІЛЛЯ, ДЕ МОЖНА ПРОЯВИТИ НАВИЧКИ З МАТЕМАТИКИ ТА ЛОГІКИ - Який вибір розваг стоятиме перед громадянами? - Ще одне цікаве спостереження про популізм. Він так побудований, що всі види азартного бізнесу зводяться під одну гребінку. Втім, якщо заглибитись у це питання, виявиться, що гральний бізнес складається з гри в казино, букмекерства, покера, лотереї, карт, ігрових автоматів. У кожного з них є своя специфіка та свій рівень залучення гравців. Ці поняття не можна ототожнювати в жодному разі. Розглянемо, наприклад, специфіку спортивного беттінгу. Люди здавна робили ставки у всьому світі. Цю розвагу обирали люди, які слідкували за спортом, вболівали за улюблених спортсменів і відповідально ставились до власного бюджету. Чому? Бо беттінг виявився інтелектуальним видом дозвілля, де можна проявити навички з математики та логіки. Результат гри тут залежить не винятково від долі, а ще й від навичок гравця. Це дає можливість прогнозувати перебіг спортивних подій та аналізувати можливі сценарії розвитку. Такий собі тренажер для мізків, у якому ще є місце азарту й нетворкінгу. Тому давайте порівнювати по суті різні види азартних ігор, а не поширювати міфи. МИ ВІДКРИВАЄМО УКРАЇНУ ДЛЯ ЛЕГЕНДАРНИХ ЗІРОК, КОЛИ ОРГАНІЗОВУЄМО ВІЗИТИ КОНОРА МАКГРЕГОРА ЧИ МАЙКА ТАЙСОНА В КИЇВ - Отож, ви фокусуєтесь на букмекерській діяльності. Чи планує Parimatch підтримувати спорт, як у попередні роки? - Наш курс по підтримці спорту незмінний. Є грамотно розроблена стратегія, якій ми будемо слідувати. За останні роки Parimatch став партнером багатьох напрямів спорту. Наприклад, ми підтримуємо національну збірну України з футболу, УХЛ (українська хокейна ліга – ред.), ФБУ(Федерація баскетболу України – ред.). Ми продовжуємо разом розвиватись із такими відомими спортсменами, як Олександр Шовковський, Олег Верняєв, чи перемагати спільно з ФК “Шахтар”. Крім традиційного спорту, компанія активно долучилася до розвитку кіберспортивного напрямку. І ми бачимо, що держава також зробила важливий крок у 2020 році, а саме – визнала кіберспорт офіційним видом спорту. Це дасть новий поштовх індустрії й відкриє можливості для зростання популярності цього виду спорту серед громадян. Історія бренду Parimatch почалась саме з українському ринку. Згодом бренд став міжнародним холдингом, який наразі представлений на чотирьох континентах у багатьох країнах світу. Це дозволяє нам співпрацювати з міжнародними спортивними клубами, спортивними організаціями та дюжиною легендарних спортсменів. Я не знаю іншу компанію на українському ринку, яка мала б контракти з “Ла Ліга”, “Лестер Сіті”, “Ювентусом” чи “Евертоном”. Нам вдалося залучити зіркових спортсменів до амбасадорства бренду, а саме – Конора Макгрегора, Марсело Давида, а також, свого часу, Майка Тайсона). Ці контракти дозволяють нам знайомити українців і медіа з легендами спорту та адвокатувати важливість розвитку спортивної сфери в країні на принципово новому рівні. До того ж, ми відкриваємо Україну для легендарних зірок, коли організовуємо візити Конора Макгрегора чи Майка Тайсона в Київ.