Компанія «MIRSON» вітає зі святами глобальними знижками

Фабрика Mirson - провідний виробник домашнього текстилю та постільних речей в Україні, напередодні свят вирішила зробити всім великий подарунок.

Так, на офіційному сайті компанії були розміщені тисячі товарів зі знижкою до 70%! При цьому мова йде не про розпродаж залишків. Акція діє на всі популярні позиції.

Якщо Ви давно мріяли про якісно постільну білизну, найтеплішу ковдру чи приголомшливо зручну подушку - саме час для покупок.

Торгова марка Mirson добре відома в нашій країні багатьом покупцям. І якщо Ви про неї не чули, саме час це виправити. Виробник №1 в Україні серйозно оновив лінійку своєї продукції, а також солідно підійшов до оформлення свого офіційного сайту, де можна не тільки прицінитися, а й подивитися на вироби у всій красі. Тисячі фотографій, відео, детальні описи й навіть рекомендації експертів. Є шанс, що після відвідин магазину, Ви абсолютно по-іншому подивитеся на звичні для Вас речі.

На сайті представлений величезний асортимент виробів українського виробництва: подушки, ковдри, покривала, наматрацники, постільна білизна, пледи, чоловічі та жіночі халати, комплекти дитячої білизни й не тільки. Цього року фабрика почала виробляти власні матраци всіх типів - від найпростіших, до неймовірно комфортних і зносостійких. Використовуючи кращі матеріали, виробник не тільки утримує свої високі позиції на ринку, але і значно збільшує кількість своїх шанувальників.

Фахівці компанії не віддають пріоритет якомусь одному виду продукції та орієнтовані на всіх клієнтів. На сайті представлені ковдри й подушки всіх розмірів з найрізноманітніших матеріалів (евкаліпт, бамбук, вовна, пух), постільна білизна з сатину і бязі, простирадла на гумці, які так до душі любителям покрутитися під час сну, теплі пледи й шикарні халати. Все не перелічити. Заходьте і дивіться самі. Почніть, наприклад, з подушок. Вдалих покупок!

Фото: Mirson