НБУ надав рефінансування чотирьом банкам на ₴203,6 мільйона

Національний банк України 23 квітня 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на 203,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що 23 квітня 2021 року відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-ох банків на суму 203,6 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50% річних.

Згідно з даними НБУ, рефінансування отримали: АТ "Юнекс банк" – 34,6 млн грн, АТ "КІБ" – 25 млн грн, АТ "Укрбудінвестбанк" – 114 млн грн, АТ "АП Банк" – 30 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 16 квітня 2021 року надав рефінансування чотирьом банкам на 405 млн гривень.