Укргазбанк за 7 місяців надав іпотечних кредитів на 450 мільйонів

Укргазбанк з липня 2020 року по січень 2021 року надав українцям понад 450 млн грн кредитів на придбання власного житла.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

З липня 2020 українці отримали від Укргазбанку понад 450 млн грн кредитів на придбання власного житла, де кожен другий кредит виданий зі ставкою нижче 10% річних. За 7 місяців найбільше нерухомості було профінансовано саме на вторинному ринку: – 461 кредит на суму понад 371 млн грн. За цей же період на придбання житла на первинному ринку було видано 87 кредитів.

Банк оновив іпотечну програму кредитування житла на вторинному ринку. Строк кредитування – від 1 до 20 років. Ставка на перші два роки – фіксована і становить 9,9%; на наступні 18 років вона також фіксована, 12,99%.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт з доступного іпотечного кредитування Президент Володимир Зеленський оголосив як пріоритетний на початку 2020 року. Державна програма "Доступне житло під 10%" стартувала з початку липня.