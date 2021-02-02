Скільки грошей виділить уряд заробітчанам, які повернулися в Україну

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, щоб сприяти інвестуванню грошей заробітчан у малий та середній бізнес

Згідно із проєктом Закону України "Про... запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів", граничний очікуваний розмір допомоги від держави - 150 тис. грн., у кожному випадку розмір допомоги залежатиме від розміру інвестицій від заявника. Документом про отримання грошей за кордоном буде вважатися довідка податкового органу тієї країни, де працював заробітчанин. Учасники програми зможуть пройти навчальний курс зі створення бізнес-плану

За матеріалами офіційних та спеціалізованих сайтів