Нацбанк послабив курс гривні на 14 копійок

Національний банк України на вівторок, 19 січня 2021 року, послабив офіційний курс гривні до долара США на 14 копійок - до 28,1926 грн за долар.

Як передає Укрінформ, такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 19 січня 2021 року встановлено на рівні 28,1926 грн за долар проти 28,0524 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 34,0158 грн за євро проти 34,0121 грн за євро напередодні.

Фото: НБУ