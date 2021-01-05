Роман Лещенко, міністр аграрної політики і продовольства України

Гектари землі отримали чиновники, олігархи, члени їхніх родин, працівники, водії, коханки чи навіть охоронці. Створено цілу касту привілейованих. Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко. Інтерв’ю міністра польському виданню Rzeсzpospolita передруковано за згодою часопису. - Чи Україна вже відчула результати розпочатої у березні реформи історичного значення щодо відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення? - Перебуваючи у центрі Європи, ми упродовж 20 років мали рабські закони, які позбавляли аграріїв права розпоряджатися своїми землями. Утім, відміна мораторію – це лише частина великої реформи. Тим часом, ми змінили велику кількість корупційних і бюрократичних процедур, які блокували права місцевих органів влади і громадян на власну землю. Очолюючи Держгеокадастр, я прийняв рішення про передачу права розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення окремим територіальним громадам, які було створено після минулорічних місцевих виборів. Крім того, я звільнив понад 6 тисяч чиновників, які працювали в українській системі геодезії та картографії. Бюрократії ще багато, але ми з цим боремося.

- Чи ця реформа щось значним чином змінила для польських інвесторів в Україні? - Поки що землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати виключно фізичні особи, які є громадянами України. Про те, чи її зможуть купувати іноземці, буде вирішено під час референдуму, який відбудеться у найближчі три роки. Тому закордонні інвестори зараз зможуть лише, як і раніше, брати землю у довгострокову оренду. Наразі в українському сільському господарстві немає багато польських інвесторів, вони переважно інвестують у садівництво. Трохи більше є німецьких і нідерландських компаній. Утім, це не та кількість інвесторів, про яку ми мріємо. - А чому вони не поспішають інвестувати в Україні, адже йдеться про чорнозем і дешевшу робочу силу? - Переважно через те, що не бачать стабільного законодавства у питанні ринку землі. Інвестори бачать, що навіть настільки консервативну реформу (ринку землі – ред.) опозиція оскаржує в Конституційному суді. Зараз тривають судові баталії, країна перебуває у стані конституційної кризи. Інвестиції повинні мати чітку довгострокову перспективу. Інвестори бояться, адже хочуть стабільності, щоб правова система захищала їхні інвестиції. Поки триває боротьба за реформу ринку землі, інвестори дуже обережно дивляться у напрямку України. Ми їх розуміємо, оскільки цей процес в нашій країні є складним і болісним.

- Проте соцопитування показали, що більшість українців виступають проти відміни мораторію? - Противники реформи переконували, що мораторій – це найкраща форма захисту української землі. І це принесло свій результат. Люди повірили, що після відміни мораторію землю скуплять іноземці, а вони втратять усе, що мають. Українців цим залякували упродовж 30 років, і цього не можна змінити за один день. Але в Україні вже починають усвідомлювати, що це – одна велика брехня. Швидко з’ясувалося, що противники реформи ринку землі насправді захищали те, що вони награбували за останні 20 років. Ми провели аудит і побачили, що понад 5 із 10-ти мільйонів гектарів державних земель було приватизовано нечесним способом. - Як саме? Адже в Україні весь час діяв мораторій… - Перед тим, як я очолив Держгеокадастр, чиновник у Києві вирішував, кому давати землю, а кому – ні. Вирішувалося, кому її давати безкоштовно, а кому давати в оренду. Це призвело до величезної корупції. Земельний кодекс (прийнятий в 2001 році після введення мораторію на продаж землі – ред.) передбачає, що кожний громадянин може безкоштовно отримати від держави 2 гектари землі, зокрема під будівництво будинку чи гаражу. Це призвело до того, що зникло багато державної землі. Ніхто цього не контролював і не перевіряв. Таким чином, виникла ціла привілейована каста людей, які могли п’ять чи десять разів отримати свої 2 гектари.

- Кому зараз належать розкрадені українські землі? - Чиновникам, олігархам, депутатам й усім тим, хто перебував при владі в Україні упродовж останніх 20-ти років. Вони дбали також про те, щоб 2 гектари землі отримали усі члени їхніх родин, працівники, водії, коханки чи навіть охоронці. Зараз уже розглядаються кримінальні справи проти колишніх міністрів, чиновників і депутатів. За часи правління Віктора Януковича розкрадалися землі переважно на півдні та сході України. Їх не цікавила земля сільськогосподарського призначення, а лиш та, де були поклади вугілля, металів чи сланцевого газу. Після Революції на Майдані до влади в Україні прийшла вінницька група на чолі з президентом Петром Порошенком. За його правління розкрадалися сотні тисяч гектарів землі в різних частинах країни. Маємо справу з найбільшою аферою в історії незалежної України, яка незабаром набуде розголосу. Вона означатиме кінець кар’єри для багатьох українських політиків. - Коли буде створено рейтинг українських політиків з огляду на кількість гектарів землі в їхньому володінні? - Українці його побачать у 2021 році, коли всі документи буде оцифровано. Буде створено спеціальний сайт, де ми покажемо усіх громадян, які мають землю, частина з них навіть не знають, що мають гектари. Паспортні дані використовувалися без відома людей лише для того, щоб привласнити землю. Раніше для того, щоб отримати 2 гектари землі, достатньо було заяви і копії паспорту. Про все вирішував Держгеокадастр. Уявімо собі, що поклади сланцевого газу в Харківській області є на землі, приватизованій на підставну особу. Ми працюємо над механізмом повернення цих земель, адже ми втратили не лише сільськогосподарські угіддя, а й величезну кількість покладів, зокрема нафти, газу, сланцевого газу і бурштину.