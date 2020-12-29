За листопад сума вкладів фізосіб у банках зросла на 7 мільярдів – Фонд гарантування

За листопад сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зросла на 7,33 млрд грн та на 1 грудня становила 582,39 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Станом на 1 грудня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб – підприємців; ФОП) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів сягнула 582,39 млрд грн, що на 7,33 млрд грн більше, ніж на 1 листопада (575,06 млрд грн).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2020 року вклади у національній валюті становили 335,60 млрд грн (+4,87 млрд грн за місяць); в іноземній валюті – 246,79 млрд грн (+2,46 млрд грн). Вклади 98,0% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії ФГВФО. Загальна сума цих вкладів – 227,11 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 грудня 2020 року – 45,71 млрд грн (7,8% від загальної суми вкладів).

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Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нараховувалося 73 банки.