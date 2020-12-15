В Україні зареєстрували чотирьох нових операторів поштового зв'язку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) внесла до єдиного держреєстру операторів поштового зв'язку чотирьох нових операторів - три компанії і одного приватного підприємця.

Як передає кореспондент Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене 15 грудня на засіданні НКРЗІ.

Так, оператором поштового зв'язку зареєстровано ТОВ «КСД ОДЕСА» - для надання послуг з приймання поштових відправлень; обробки поштових відправлень; перевезення поштових відправлень; доставки (вручення) поштових відправлень. Компанія має намір здійснювати діяльність на території всієї України крім анексованих територій та зони проведення ООС.

Також, до Реєстру внесено ТОВ «ОЛДЕЙ ЛОГІСТИК». Компанія надаватиме послуги з приймання, обробки, перевезення, доставки, вручення поштових відправлень, на території України, крім території, визнаної тимчасово окупованою відповідно до законодавства та території, на якій тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади України.

До реєстру внесено інформацію про ТОВ «ДЕНКА ЛОДЖІСТІКС», яка окрім послуг з приймання, обробки, перевезення, доставки, вручення поштових відправлень, збирається також виконувати доручень користувачів щодо поштових переказів та банківських операцій. Діяльність компанії здійснюватиметься на території України, окрім населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Також, оператором поштового зв'язку зареєстровано підприємця Абрамовича А.П., який має намір здійснювати приймання, обробку, перевезення, доставку (вручення) поштових відправлень; а також виконувати доручення користувачів щодо поштових переказів на території Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Київської, Одеської, Житомирської, Волинської, Хмельницької, Івано-Франківської областей.

На сьогодні до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку внесено інформацію про 89 потових операторів, переважна більшість з яких це компанії - юридичні особи, а 15 - це приватні підприємці. Першого підприємця у якості оператора поштового зв'язку НАКРЗІ зареєструвала в 2017 році.