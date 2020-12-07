Фокстрот підключає програмні каси Checkbox по всій мережі

Торгова мережа почала впровадження програмної каси й електронного чека за допомогою рішення компанії Checkbox (пРРО) у всіх роздрібних магазинах і в інтернет-магазині foxtrot.ua.

Фокстрот – перший український ритейлер у сфері торгівлі побутовою та електронною технікою, який приєднався до нової діджитал-ініціативи.

«Пілот» був запущений у вересні на двох магазинах у Києві – на вул. Мішуги, 4 і просп. С. Бандери, 23 з подальшим масштабуванням на всю мережу.

«Перехід зі звичайних кас на програмні – це дійсно прорив для кожного українського бізнесу і динамічний крок на шляху діджиталізаціі компанії, з якою ми стартували рік назад. Тому нам подвійно приємно бути в числі перших, щоб запропонувати нашим покупцям якісний продукт, інноваційний сервіс і позитивний досвід взаємодії з брендом як в офлайні, так і в онлайні», – прокоментував Олексій Зозуля, CEO компанії.

За допомогою програмного РРО продавець-консультант скорочує час на формування і видачу фіскального чека, оскільки може одразу в торговій залі відправити його покупцеві в електронному вигляді на e-mail, в особистий кабінет на сайті або чат-бот у месенджері. Для інтернет-магазину буде створений API, за допомогою якого чек приходить клієнту автоматично одразу ж після оплати товару.

Щоб забезпечити поступовий перехід мережі до уніфікованої видачі електронних чеків, перший час програмні реєстратори розрахункових операцій у магазинах торговельної мережі будуть працювати паралельно зі стаціонарним РРО. У 2021 році планується повний перехід на пРРО від Checkbox, що дозволить істотно заощаджувати на обслуговуванні касових апаратів, підвищити швидкість і якість обслуговування покупців.

Checkbox – проєкт, реалізований Дмитром Дубілетом і Андрієм Суховим з командою розробників. Це програма для заміни традиційних кас і інтеграції з фронт-системою.

«Раніше у бізнесу не було вибору і всі повинні були купувати дорогі касові апарати. Тепер можна використовувати програмні каси й витрачати менше грошей і часу на фіскалізацію», – говорить Дмитро Дубілет.

Також Фокстрот спільно з компанією Tranzzo підключив ще один спосіб цифрової оплати – платіжний сервіс Visa QR. Суть його полягає в безпечній прив'язці рахунку Visa до додатку Visa QR, що дозволяє споживачам оплачувати покупки надійним і безпечним способом шляхом сканування QR-коду.

Нагадаємо, з 19 листопада у мережі активна опція для оплати товарів і послуг за допомогою свого чат-бота у Viber із застосуванням віртуального гаманця (Apple Pay/Google Pay).

Фото з відкритих джерел

Ілюстрація - Фокстрот