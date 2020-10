Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України

СЬОГОДНІ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ПОВНІСТЮ НА ТРИВАЛИЙ ЧАС ЗАКРИТИ КОРДОН НЕ МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ЖОДНА КРАЇНА

- Через поширення коронавірусу Україна на деякий час закривала кордони для іноземців. Чи це вплинуло на розвиток іноземних компаній?

- Будь-яке обмеження пересування між кордонів впливає як на іноземні, так і на національні компанії. Якщо не розглядати штучно створеної різниці між національними та іноземними компаніями, то слід зауважити, що обмеження переміщення людей, у нашому контексті співробітників у перетині кордону, впливає на ті компанії, для яких це переміщення є важливим з позиції їхніх бізнес-процесів. Щодо переговорів, то бізнес у режимі «онлайн» зазнав великого прогресу.

Такі онлайн-платформи, як ZOOM, дали змогу робити цілі конференції у вимірі онлайн і розв'язувати питання швидко. Вони дозволяють проводити переговори з різних куточків світу, не виходячи зі свого кабінету. У площині онлайн-бізнесу іноземні компаній досягли значно більшого прориву.

Це не стосується туристичного бізнесу, природу якого перенести у віртуальний режим майже неможливо. Тому тут вплив очевидний. На сьогодні її можна назвати найбільш ураженою галуззю бізнесу. Надалі їй доведеться зазнати великих зрушень у своїй моделі. Можливо, на нас чекатиме зовсім нова бізнес-стратегія.

На сьогодні в глобалізованому світі повністю на тривалий час закрити кордон не може собі дозволити жодна країна. Адже підприємництво в умовах глобалізації давно вийшло за межі однієї держави. Та й на сучасному економічному етапі міжкордонні зв’язки мають занадто важливе значення, аби від них можна було легко відмовитись, знайти їм альтернативу. Туризм має дуже давню історію як сфера послуг, і попит на нього, відповідно, не зникатиме.

- Як змінить ситуацію і становище бізнесу промисловий безвіз?

- Цьому питанню Торгово-промислова палата України приділяє найсерйознішу увагу. Так званий «промисловий безвіз» – це перспектива укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods – ACAA). Зазначу для читача, що після підписання такої угоди виробники промислової продукції, отримавши сертифікат відповідності в Україні, не потребуватимуть додаткових процедур для виходу на європейський ринок.

Потенційно, відповідно до Угоди, можна, полегшивши торгівлю, підняти імідж української продукції на глобальних ринках. Наразі виконана Україною підготовча робота в частині гармонізації законодавства, системи якості та ринкового нагляду за нормами ЄС, дозволяє укласти Угоду як мінімум у трьох секторах: низьковольтне обладнання (електрична безпека), електромагнітна сумісність, машини та обладнання, що працює під тиском. Загалом їх всіх 27 (секторів).

Якщо все йтиме за планом, першими певне покращення відчують компанії середнього бізнесу й ті підприємства малого бізнесу, що організовують експорт власної промислової продукції. Позитив «промислового безвізу» полягає в тому, що сертифікат українського товару автоматично визнається в Європейському Союзі.