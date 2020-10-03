Ощадбанк нарешті буде з новим головою?

Кандидатуру Сергія Наумова, який виграв відповідний конкурс на посаду голови правління державного банку, погоджено. Залишилися формальності.

22 вересня Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ. Офіційне призначення дещо затяглось. Однак, схоже, нарешті епопея зі зміною керівника завершується…

«Регулятор погодив Сергія Наумова як кандидата на посаду голови правління Ощадбанку до призначення його на посаду. Така юридична процедура погодження НБУ кандидата на посаду керівника банку до обрання/призначення особи на посаду передбачена відповідними нормативними актами регулятора. Зазначаємо, що таке погодження підтверджує відповідність кандидата на посаду кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством. Цим здійснено ще один крок до завершення процедури призначення переможця конкурсу Сергія Наумова головою правління Ощадбанку. Андрій Пишний залишається діючим головою правління Ощадбанку до моменту призначення наглядовою радою Сергія Наумова головою правління. Про таке призначення буде повідомлено окремо», – зазначила в коментарі Укрінформу пресслужба Ощадбанку.

Стисло нагадаємо всю епопею з призначенням голови правління державного та одного з найбільш стратегічно важливих банків країни.

У червні 2020 року Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку,оголошеному після того, як попередня наглядова рада банку спробувала самостійно продовжити повноваження голови правління Андрія Пишного. Тоді регулятор обурився таким діям і відхилив більше половини її складу, призначивши нових членів НР фінустанови. Влітку цього року відповідно до чинного законодавства Ощадбанк оголосив конкурс на посаду голови правління. Результати першого конкурсу були відмінені за «непередбачуваними зовнішніми обставинами», в них перемагав діючий голова Ощадбанку Андрій Пишний. З другої спроби (Андрій Пишний вирішив не балотуватися – авт.) 17 червня 2020 року Наглядова Рада визнала переможцем конкурсу Сергія Наумова (на той час голову правління Піреус Банку).

Окрім нього на посаду також претендували заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, заступник голови правління ПриватБанку Галина Пахачук, заступник голови правління ПУМБ Сергій Магдич і директор департаменту структурованого торгового фінансування Укргазбанку Геннадій Хелемський.

Сергій Наумов

“Сергій Наумов має репутацію високопрофесійного банкіра-управлінця. Він – банкір-практик з великим досвідом кризового управління, розробки і впровадження стратегії. Ми впевнені, що під керівництвом Сергія Наумова Ощадбанк успішно пройде черговий етап трансформації», – зазначила голова Наглядової ради Ощадбанку Байба Апін посля оголошення результатів конкурсу.

На жаль, не обійшлося без скандалу. Кандидат на посаду голови правління Ощадбанку – директор департаменту структурованого торгового фінансування Укргазбанку Геннадій Хелемський, який програв конкурс, оскаржив це рішення в Печерському суді.

Привід для позову – перед голосуванням в першому турі 5 незалежних членів наглядової ради отримали анонімні листи з пропозицією проголосувати за Генадія Хелемського за винагороду. Як зазначили іноземні члени наглядової ради, вони отримали з невідомого номера на свої особисті мобільні номери повідомлення англійською мовою. В цих повідомленнях пропонувалось віддати свій голос за Генадія Хелемського. В повідомленні зазначалась обіцянка «підтримати Ваші бізнес-ініціативи новим головою, надаючи займи, торгове фінансування з використанням пільгових умов та інше». Про отримання цих повідомлень члени наглядової ради одразу повідомили службі безпеки банку.

Геннадій Хелемський

Хелемський набрав меншість голосів і не переміг у другому турі. І 25 червня Печерський суд за позовом Хелемського заблокував призначення Сергія Наумова головою правління Ощадбанку.

Крім того, призначення Наумова головою Ощадбанку намагався заблокувати в суді також народний депутат Максим Бужанський, якого вважають представником групи олігарха Ігоря Коломойського у фракції «Слуга народу». Водночас, інший представник цієї же групи в парламенті Олександр Дубінський виступив із вимогою провести новий конкурс на керівника Ощадбанку після відповідного розслідування, відносно пропозицій корупційної винагороди членам наглядової ради.

Спостерігачі припускали, що така активність навколо конкурсу з обрання голови правління Ощадбанку двох одіозних депутатів, які входять в коло впливу олігарха Ігоря Коломойського, очевидно означає – олігарх поклав око на фінустанову.

Проте у кінцевому підсумку Печерський суд Києва 10 вересня задовольнив клопотання Сергія Наумова та скасував своє рішення про зупинення його призначення на посаду голови правління державного Ощадбанку.

Згідно новій ухвалі суду, було скасовано зупинення рішення наглядової ради про визнання Сергія Наумова переможцем конкурсу на посаду керівника Ощадбанку.

Також суд скасував рішення про заборону органам управління держбанку вчиняти дії з призначення Наумова на зазначену посаду, а також заборону органам державної реєстрації вносити зміни в держреєстр щодо очільника Ощадбанку.

Таким чином, суди, які блокували призначення Сергія Наумова, вже вирішили, що призначення має відбутися, попри подальше розслідування можливого впливу на членів наглядової ради Ощадбанку при визначенні переможця конкурсу на голову правління. Але члени наглядової ради не поспішали з остаточним призначенням.

За версією джерел Укрінформу, наближених до наглядової ради, її члени припускали можливість нових позовів від противників призначення Наумова керівником Ощадбанку, і тому просто вичікували. Прояснити це від першоджерела – членів спостережної ради нам не вдалось. Наші наполегливі спроби отримати коментар чи принаймні поспілкуватись з членами ради не дали результату. Єдиний з членів ради, Тарас Кириченко, до якого вдалось додзвонитись, заявив, що не уповноважений коментувати, водночас не зміг і посприяти в налагодженні контакту з тим, хто був би уповноважений. Нарешті в п`ятницю через сам банк Укрінформ надіслав відповідний запит до наглядової ради Ощадбанку з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію. Там прийняли лист до розгляду і пообіцяли надати офіційні коментарі найближчим часом. Із неофіційного спілкування з окремими членами набради ми зрозуміли, що там відбуваються останні консультації, утрясаються формальності і готується відповідна заява про призначення Сергія Наумова новим главою правління Ощадбанку. Оскільки усі юридичні перепони зняті, а законні процедури витримані.

Та й колектив фінустанови потребує визначеності.

Пресслужба Ощадбанку в коментарі Укрінформу наголосила, що банк продовжує стабільно та успішно працювати. Чистий прибуток Ощадбанку за результатами 8 місяців 2020 року склав 4,44 млрд грн. При цьому показник ефективності капіталу банку на кінець серпня (RoE) становив 30,3%.

Зростання строкової ресурсної бази Ощадбанку становило 9,8 млрд грн. При цьому банк розвивав кредитування у роздрібному сегменті, де приріст кредитного портфеля становив понад 1 млрд грн та у сегменті мікро, малого та середнього бізнесу (ММСБ), де надано кредитів на суму 2,2 млрд грн. Завдяки цьому банк утримує першу позицію за чистим кредитним портфелем та другу за строковими депозитами на банківському ринку.

Кількість користувачів сервісу Ощад 24/7 зросла на 350 тисяч клієнтів – до 4 млн 300 тисяч осіб. Кількість онлайн-платежів зросла на 40%. Загалом, нині 89% операцій банку проходить через дистанційні канали і тільки 11% – через каси. Це відіграло важливу роль у тому, що комісійний дохід банку порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 16,6%.

Банк продовжує запроваджувати інновації у сфері роздрібного бізнесу. У 2020 році Ощадбанк запустив нові флагманські карткові продукти: кредитну картку MORE, картку для підлітків «ЛАЙК’Ю», а також цифрову картку з можливістю відкриття рахунку в гривні, доларах або євро. У партнерстві з Visa Ощад запустив інноваційний сервіс ОщадPAY для бізнесу на базі технології Visa Tap to Phone для приймання безконтактних платежів у смартфонах.

Отже перед новим очільником Ощадбанку стоять серйозні виклики у забезпеченні подальшого розвитку державного банку.

Оксана Поліщук, Київ

P.S. Вже коли матеріал було підготовлено, з наших джерел стало відомо, що в п`ятницю номінаційний комітет наглядової ради затвердив кандидатуру Наумова та рекомендував затвердити його на засіданні ради, яке відбудеться в понеділок. Андрія Пишного звільнено із датою звільнення в листопаді. Підтвердити цю інформацію поки що не вдалось, понеділок покаже.