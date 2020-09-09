Ярослав Матузка, заступник голови Нацбанку України

Минулого тижня Рада Національного банку призначила голові Нацбанку Кирилу Шевченку нового заступника Ярослава Матузку. Про нього відомо не дуже багато, окрім того, що він до призначення працював у Приватбанку, тому Укрінформ вирішив розпитати новопризначеного заступника голови регулятора, яким напрямком опікуватиметься він у Нацбанку та які цілі ставить перед собою.

- Пане, Ярославе, вас було призначено на посаду заступника голови Національного банку України минулого тижня. Про вас із преси відомо не дуже багато, тільки те, що до призначення працювали у Приватбанку. Розкажіть трохи детальніше – чим ви займались раніше?

- Так, дійсно, до цього я працював у Приватбанку. За фахом я юрист, тож у банку очолював напрям із юридичної координації його діяльності. Також маю досвід роботи членом Наглядової ради Укргазбанку в 2010-2017 роках та членом Ревізійної комісії Ощадбанку у 2011-2014 роках. У Приватбанк у 2016 році я перейшов із Міністерства фінансів. У період з 2011 до 2016 року був директором Юридичного департаменту цього міністерства.

- Від кого надійшла пропозиція зайняти посаду заступника голови Національного банку, й чи одразу погодились?

- Як ви знаєте, Рада Національного банку призначила мене за поданням голови Національного банку Кирила Шевченка. Отримав таку пропозицію я наприкінці серпня, після того, як мій попередник подав заяву про звільнення за власним бажанням. Звичайно, спочатку я обдумав цю пропозицію. Проте досить швидко прийняв позитивне рішення. Головною моєю мотивацію стала можливість запропонувати прогресивні зміни у роботі Національного банку, підвищити його ефективність та результативність. Звичайно, це – професійний виклик для мене. Проте я маю вагомий досвід роботи й у сфері державного управління, й у банківському секторі також, тож упевнений, що разом з командою, яка вже працює у Національному банку, ми зможемо не лише примножити усі надбання центробанку, а й вивести їх на новий рівень.

- Яким саме напрямком опікуватиметеся в банку та чи отримали вже завдання від голови НБУ щодо своєї роботи?

- У Національному банку я відповідатиму за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора. До зони моєї відповідальності належатимуть питання фінансів, операційної діяльності, бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Національного банку. Перед тим, як було прийняте рішення про моє призначення, звісно, ми обговорювали із керівництвом НБУ, які кроки здатні модернізувати внутрішні процеси центрального банку в питаннях фінансового управління та адміністрування.

- Якими саме будуть ваші першочергові кроки на посаді заступника голови регулятора та які цілі собі ставите, перебуваючи на цій посаді?

- Пріоритетним моїм завданням буде привнесення корисних змін до Національного банку. Вважаю, що більш детально розповісти про першочергові кроки я зможу трохи згодом, після того, як познайомлюся з усіма процесами, що відбуваються у Національному банку, а також зі станом справ у блоці, яким я опікуватимуся.

- Працюючи в Приватбанку, ви захищали інтереси держави у судових справах, тепер, будучи в Національному банку, ви також будете опікуватися цим питанням?

- У Приватбанку я очолював юридичний напрям, тож до сфери моєї діяльності відносився захист інтересів державного Приватбанку. Зокрема, це стосувалося і супроводження справ банку в міжнародних судових інстанціях. У Національному банку вектор моєї роботи буде дещо іншим. Проте, як член команди центробанку, звичайно, я готовий буду запропонувати свій досвід та свої знання для того, щоб відстояти законність і справедливість у справах Приватбанку.

Юлія Тетянич. Київ