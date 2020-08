Олександр Лось, президент ДП «Антонов»

Окремо хочу наголосити, що це наш перший літак, який складається без жодної російської деталі. Нас звинувачують, що кілька років ми не випускали серійні літаки. Але з початком російської воєнної агресії в 2014 році ми втратили не лише ринок збуту, але й ринок постачання важливих компонентів. Деякий час пішов на пошук нових постачальників, імпортозаміщення.

Конкретно на цьому типі літака близько 2/3 обладнання – виробництва корпорацій Сполучених Штатів Америки, ще третина – вітчизняного. Причому проектну роботу з заміщення російських комплектуючих ми провели власним коштом. Насправді, широка міжнародна кооперація передбачалася ще в 2010-11 роках при розробці проекту Ан-178. У 2015-16 роках ми просто продовжили цю роботу.

– Чи імпортозаміщення збільшило витрати на виготовлення літака?

– Західні аналоги виявилися дешевшими за російське обладнання.

– Як швидко вдалося домовитися з американцями?

– Згубна державна політика минулих десятиліть, яка завершилась війною Росії проти нашої Держави, і для міжнародної репутації «Антонова» мала не менш згубні наслідки. Прикро було чути ще у 2015 році від іноземців, що «Ukraine is the same Russia» (Україна – та ж Росія. – Ред.) і що «Antonov is a Russian company» (Антонов – російська компанія. – Ред.). Загалом процес розтоплення цієї «криги» зайняв близько двох років. І ця активна міжнародна просвітницька робота «Антонова» триває.