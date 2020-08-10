НБУ дозволив усім банкам приймати зношені банкноти

Національний банк поліпшив умови взаємодії банків з клієнтами – фізичними та юридичними особами – під час роботи з готівкою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, регулятор уточнив визначення низки ознак зношення та пошкодження банкнот. Також Нацбанком визначено, що приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження до центрального банку можуть не лише уповноважені банки, але й усі українські банки. Окрім цього, на інкасаторські компанії поширено вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до Національного банку, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання у пристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.

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Запроваджено нову вимогу щодо організації та проведення банками та інкасаторськими компаніями навчальних заходів з метою підвищення рівня знань співробітників, які працюють з готівкою, ознак справжності та платіжності банкнот (монет) національної валюти. Відповідні норми містить постанова правління Національного банку України №114 від 31 липня 2020 року "Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України", що набирає чинності з 1 вересня 2020 року.