Нацбанк підписав меморандум про взаєморозуміння з IFC

Національний банк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали меморандум про взаєморозуміння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбук.

Голова Національного банку Кирило Шевченко та регіональний менеджер IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар підписали Меморандум про взаєморозуміння. Співпраця IFC та Національного банку має на меті: запровадити нові фінансові продукти для громадян та малого бізнесу, розширити доступ до рахунків та кредитів у фінансових установах, зробити фінансові послуги доступнішими, якіснішими, використовуваними та забезпечити захист прав споживачів фінансових послуг.

«Меморандум з IFC – це важливий крок уперед. Залученість громадян до фінансової системи, доступ до фінансових послуг, захищеність клієнтів фінансових установ – пріоритети нашої спільної роботи», - зазначив Шевченко.

Міжнародна фінансова корпорація також надаватиме технічну допомогу Національному банку, допомагатиме з розробленням та втіленням національної стратегії фінансової інклюзії.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку 2020 року Національний банк України спільно з іншими регуляторами фінансового ринку затвердили Стратегію розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Стратегія передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами: зміцнення фінансової стабільності; сприяння макроекономічному розвитку та зростанню економіки; розвиток фінансових ринків; розширення фінансової інклюзії; впровадження інновацій у фінансовому секторі.