SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками

Авіакомпанія SkyUp Airlines планує до кінця 2020 року отримати від лізингодавців ще два повітряних судна.

Як розповів в інтерв'ю ЦТС виконуючий обов'язки гендиректора авіакомпанії Дмитро Сероухов, компанія продовжить розвиток з флотом, що складається з Boeing 737 NG.

"Дванадцятий літак ми могли отримати в травні-червні, але ми свідомо перенесли постачання. Який сенс отримувати літак для того, щоб він стояв тут на землі і у нас з'явилися витрати? У нас є можливість домовлятися з лізингодавцями про відстрочення по поставках. Також у нас вже підписані контракти і внесені перші платежі по ще кільком літакам. В цьому році розраховуємо отримати, як мінімум, ще один, і кілька - в наступному році", - зазначив Сероухов, уточнивши, що сумарно в 2020 році будуть отримані ще два ВС.

Таким чином, до кінця поточного року в парку SkyUp буде 13 літаків - 11 сімейства Boeing 737 NG і 2 Boeing 737-900 ER.

Також, відповідаючи на питання ЦТС, Сероухов зазначив, що поки у перевізника немає планів відмови від поставки 737 MAX, як і намірів щодо консервації існуючого флоту.