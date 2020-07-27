SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками

SkyUp має намір до кінця року поповнити флот двома літаками

Укрінформ
Авіакомпанія SkyUp Airlines планує до кінця 2020 року отримати від лізингодавців ще два повітряних судна.

Як розповів в інтерв'ю ЦТС виконуючий обов'язки гендиректора авіакомпанії Дмитро Сероухов, компанія продовжить розвиток з флотом, що складається з Boeing 737 NG.

"Дванадцятий літак ми могли отримати в травні-червні, але ми свідомо перенесли постачання. Який сенс отримувати літак для того, щоб він стояв тут на землі і у нас з'явилися витрати? У нас є можливість домовлятися з лізингодавцями про відстрочення по поставках. Також у нас вже підписані контракти і внесені перші платежі по ще кільком літакам. В цьому році розраховуємо отримати, як мінімум, ще один, і кілька - в наступному році", - зазначив Сероухов, уточнивши, що сумарно в 2020 році будуть отримані ще два ВС.

Таким чином, до кінця поточного року в парку SkyUp буде 13 літаків - 11 сімейства Boeing 737 NG і 2 Boeing 737-900 ER.

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Також, відповідаючи на питання ЦТС, Сероухов зазначив, що поки у перевізника немає планів відмови від поставки 737 MAX, як і намірів щодо консервації існуючого флоту.

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