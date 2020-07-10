У Києві відкрили тематичний супермаркет «Сільпо» за підтримки уряду Шрі-Ланки

Тук-тук, який перевозить чайне листя, дерев’яні колони з медальйонами, маски, привезені зі Шрі-Ланки, динамічні інсталяції та артоб’єкти з леопардами, слонами й павичами, дегустаційна зона чаю й, нарешті, QR-екскурсія одним із найбільш мальовничих островів світу — все це в новому тематичному «Сільпо» в Києві на Багговутівській, 17-21.

«Створення цього супермаркету — новий формат культурної дипломатії. Це перший випадок, коли уряд іншої країни підтримує відкриття супермаркету в Україні, — розповідає директорка з маркетингу «Сільпо» Катерина Огуряєва. — Для нас це можливість перетворити торгові площі на простір для культурного розвитку та нових вражень, де відвідувачі можуть поринути в атмосферу іншої країни. Такий досвід особливо важливий, коли кордони країн фізично закриті».

На вході до супермаркету гостей зустрічають прапори Шрі-Ланки з золотим левом на червоному полі та напис «Сільпо» сингальською мовою, якою переважно розмовляють на острові. Інтер’єр магазину стилізований під джунглі: на стінах зображені зелені хащі, а під стелею стрибають мавпи. Окрема зона присвячена головному хижаку острова — шрі-ланкійському леопарду. Не забули й про чай: у новому супермаркеті представлено найбільший асортимент цейлонського чаю в мережі — понад 130 видів.

Окрасою простору стали традиційні маски з тропічного дерева. Їх спеціально привезли зі Шрі-Ланки. У кожної маски своє значення: зображення голови павича приносить щастя, маска з язиками полум’я дає енергію, а зображення кобри обіцяє захист.

Крім того, біля кожної тематичної інсталяції в супермаркеті розміщено QR-код, який дозволяє перенестися на Шрі-Ланку й вирушити на екскурсію островом.

«Ця концепція співпраці — хороший приклад популяризації культури Шрі-Ланки в інших країнах, — розповідає пані Павітрі Пейріс, представниця уряду Шрі-Ланки, директорка з просування Чайної ради Шрі-Ланки. — При створенні супермаркету нам було важливо показати природну красу та культурні особливості острова, а також його унікальну відмінність — сотні сортів цейлонського чаю, знаних на весь світ. Для цього ми запросили команду «Сільпо» відвідати нашу країну та вивчити її традиції, історію, на власні очі побачити усі визначні місця. Ми дуже раді, що відтепер в Україні є куточок нашої батьківщини й унікальний відділ цейлонського чаю, в якому представлено понад 130 сортів».

Новий "Сільпо" / Фото: Укрінформ

Чайна рада Шрі-Ланки — державний орган країни, відповідальний за розвиток чайної індустрії і популяризацію цейлонського чаю в усьому світі. Представлений різними зацікавленими сторонами: виробниками, брокерами, експортерами тощо.

«Сільпо» — одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів України. Заснована в 1998 році. Станом на липень 2020-го нараховує 263 супермаркети, в тому числі 4 делікатес-маркети Le Silpo. В компанії діє проєкт підтримки та розвитку малих українських виробників «Лавка традицій», продукцію яких можна придбати в «Сільпо» і делікатес-маркетах Le Silpo. Входить до однієї з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group. «Cільпо» — один із небагатьох у світі великих мережевих продуктових ритейлерів, який створює індивідуальний тематичний дизайн для кожного магазину. Минулого року три дизайнерські супермаркети «Cільпо» увійшли в Europe’s Finest Store 2019 — топ-25 найкращих інноваційних дизайнів європейських магазинів за версією European Supermarket Magazine.