Нацбанк планує розвивати страхування сільгоспвиробників

Національний банк планує працювати зі страховими компаніями в напрямку страхування агровиробників.

Про це на брифінгу щодо функцій регулювання ринку небанківських фінансових установ сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про якісь обов'язкові види страхування або державні програми страхування в якості підтримки агровиробників, то ми тут як регулятор будемо співпрацювати в межах нашої компетенції. Якщо говорити в цілому про страхування агрогалузі, то, враховуючи, що це одна з найпотужніших галузей в нашій країні, ми плануємо працювати зі страховими компаніями щодо того, які продукти вони можуть запропонувати аграріями, аби підтримати подальший розвиток цієї галузі", - сказала Рожкова.

Вона також додала, якщо програми уряду з підтримки сільгоспвиробників передбачатимуть участь страхових компаній, то завданням Нацбанку буде забезпечити, щоб страхові компанії, які зможуть прийняти участь у програмі, працювали прозоро та були стійкими, аби забезпечити додатковий стимул для агровиробників.

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Як повідомлялося, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором переважної частини небанківського фінансового сектору. Станом на 30 вересня 2019 року в Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 234 страхові компанії, з яких 23 надавали послуги страхування життя.