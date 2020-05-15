Андрій Ставицький, економіст-кібернетик

Доктор економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Андрій Ставицький близько року тому захистив дисертацію на тему: «Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів». Минуло зовсім трохи часу і з’явилася необхідність говорити вже про загрози самій глобалізації й економічну безпеку всього світу, адже зменшення попиту на товари та послуги через суворий всесвітній карантин призвели до криз одразу в кількох важливих сферах.

Укрінформ розпитав Ставицького про те, що ж буде далі з нафтовими війнами, «зеленими» електростанціями і світовою торгівлею?

ПРО НАФТУ МАЙЖЕ ДОМОВИЛИСЬ, ПО $30 ДОВГО НЕ БУДЕ

- Пане Андрію, пам’ятаєте квітневу ситуацію, коли нафтою торгували за від’ємною ціною? Президент США заявив, що це явище короткострокове. Як ви оцінюєте його?

- Ситуація дійсно тимчасова, пов’язана з тим, що швидко закрити свердловини неможливо, а щоб не було вибуху, треба нафту кудись відкачувати. Консервувати свердловину – це кілька днів роботи і загалом операція дорога. Тому деякі компанії – підкреслюю, деякі в деяких регіонах – продавали нафту за від’ємною ціною, бо це було вигідніше, ніж отримати вибух на свердловині або законсервувати її без відповідної технології.

А на ринку нафти ще в березні почалася криза, пов’язана з суттєвим скороченням попиту через коронавірус та деякі інші, менш важливі, економічні обставини. Більшість країн почали вводити карантин, заборонили авіаційні та інші пасажирські перевезення. Скорочення пересування в Перу, наприклад, становило до 80% – люди майже припинили їздити, в середньому по світу – 30-40%. У Києві скорочення відбулося на 20-30%. Але транспортна сфера забирає близько 51-52% всієї нафти і, відповідно, дуже просів попит на нафту. Оскільки кожна країна хотіла продавати її, а покупців стало менше, треба було укласти певні угоди. В березні ця картельна угода між РФ, Саудівською Аравією та країнами ОПЕК провалилася, розпочалася криза, ціни почали обвалюватися. В квітні вдалося досягти певної домовленості між СА і РФ, наразі вона не повністю виконується, але певне регулювання є.

Можна очікувати, що в найближчі місяці буде поступове, не вибухове, зростання ціни на нафту

Внаслідок угоди відбулося скорочення видобутку, а через низькі ціни – суттєве закриття свердловин сланцевого видобутку нафти в США. Порівняно з початком березня, на сьогодні закрито практично третину цих свердловин. Видобуток значно зменшився в усьому світі, але нинішні ціни вже досить стабільні – 25-35 доларів за барель марки Brent.

Можна очікувати, що в найближчі місяці буде поступове, не вибухове, зростання ціни на нафту. Чим більше країн виходитимуть з карантину – тим помітніше зростатиме попит на нафту. Але драматичного зростання не станеться, ціни до рівня станом на початок року в найближчі місяці не дійдуть однозначно.

- Чому домовленість між країнами-видобувачами нафти не до кінця виконується? Ще є предмет торгу?

- Всі країни пильнують свої інтереси. Інтереси США в тому, щоб забезпечити себе повністю нафтою, а цінам – стабільність. Інтереси Саудівської Аравії – видобувати якомога більше нафти і продавати, бо собівартість там досить низька, а країна через геополітичні мотиви втрутилася у війну в Ємені і їй потрібні гроші. Росії, звісно, теж треба продавати нафту, і, якщо буде скорочення видобутку нафти, головне її завдання – добитися, щоб це відбулося не за рахунок її потужностей.

Картельні умови порушуються, бо кожен сподівається, що інший скоротить видобуток більше

Через ці конфлікти інтересів домовитися не вдавалось. У квітні СА почала настільки активно демпінгувати, що почала продавати нафту з поставками в майбутньому навіть трішки в збиток собі. Але, коли видобувачі все-таки домовилися, сланцевий видобуток в США настільки сильно впав (я б сказав – на третину), що країни змогли знайти баланс, аби забезпечити ціну на рівні 30 доларів. І знову таки, ціна не всіх влаштовує. РФ не влаштовує, бо у них в бюджеті закладено 42-45 доларів за барель і бюджет не буде виконано, хоч це й не дуже критично для росіян. СА теж не у захваті, але через низьку собівартість вони ще й в плюсі лишаються.

А США через ціну 30 доларів доведеться закривати сланцеву індустрію, а це – купа безробітних і неможливість забезпечувати себе нафтою. Через сланцеву нафту Америка в останні роки стала чистим експортером, а якщо зараз закриваються родовища, то вона не зможе підтримувати цей баланс.

І картельні умови порушуються, бо кожен сподівається, що інший скоротить видобуток більше. Вже домовилися, що всі країни змінюють його квотно, але цього не вистачило і кожна країна намагається змусити іншу знизити видобуток додатково. Американці, наприклад, почали торгуватися з СА, погрожуючи забрати ЗРК Patriot. І це призвело до того, що днями СА погодилася зменшити видобуток ще на мільйон барелів у день. Деякі країни не дотримуються квот через складну соціальну обстановку (Нігерія, Ірак тощо). Тобто, ці угоди фактично рекомендаційні й перемовини будуть продовжуватися.