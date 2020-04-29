Попит на кредити впав і став найменшим за п'ять років - Нацбанк

У січні-березні 2020 року впав попит на кредити населенню та бізнесу. Банки очікують на подальше зниження активності кредитування.

Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування", проведеного з 19 березня по 9 квітня 2020 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Банки констатують зменшення попиту на кредити зі сторони населення та бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування та зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників", - йдеться в повідомленні.

Опитані установи очікують на подальше зниження активності кредитування, сповільнення припливу коштів клієнтів та зростання усіх ризиків, перш за все – кредитного.

Для кредитів бізнесу найбільше падіння у минулому кварталі відбулось в сегментах довгострокових кредитів та кредитів в іноземній валюті, натомість попит на короткострокові позики повільно зростав. Запити на реструктуризацію боргу досягли максимуму з ІІІ кварталу 2017 року. Саме цей фактор і потреба в поповненні запасів та обігових коштів були визначальними для попиту зі сторони великих підприємств у І кварталі. Натомість зі сторони малого та середнього бізнесу знижується попит на кредити для поповнення обігового капіталу та капітальних інвестицій.

Половина всіх опитаних банків у минулому кварталі посилили стандарти кредитування бізнесу через негативні інфляційні, курсові та загальноекономічні очікування. Також у минулому кварталі зменшився рівень схвалення заявок на кредити бізнесу. Для великих позичальників основною причиною респонденти вказали жорсткіші умови в частині розміру кредиту або кредитної лінії, а для МСП – вимоги до застави.

Падіння попиту з боку населення на кредити у І кварталі стало найбільшим із 2015 року. Для споживчого кредитування це пов'язане зі зменшенням витрат на товари тривалого вжитку та купівлю іноземної валюти.

У І кварталі банки посилили стандарти іпотечного та споживчого кредитування через інфляційні ризики, очікування зниження загальної економічної активності і платоспроможності споживачів. Також зменшився рівень схвалення заявок на кредити населенню.

Банки відзначають, що загалом у минулому кварталі різко зріс рівень всіх ризиків, серед них кредитний ризик – найбільше, а ризик ліквідності – найменше.

Банки очікують сповільнення кредитування. У наступному кварталі, а також найближчі 12 місяців, загалом банки очікують подальшого скорочення попиту населення та бізнесу на кредити. Така думка відображає злам попередніх тенденцій, адже досі банки зберігали позитивні очікування щодо зростання попиту на кредити зі сторони населення та бізнесу, та щодо умов кредитування. Більшість банків також очікує різкого зниження якості як корпоративного, так і роздрібного портфеля.

Водночас банки все ще прогнозують зростання обсягів депозитів, хоча і менше, ніж у попередніх кварталах. Частина банків очікує відпливу коштів клієнтів.