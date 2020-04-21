Де взяти грошей під час кризи

Аналізуємо умови надання кредитів різними фінансовими установами

Місяць карантину позаду, і, як жартують українці нині у соцмережах, якщо в когось кишені й повні, то хіба що у продавців туалетного паперу. Чимдалі, купівельна здатність падає, а можливостей заробити меншає. Та що казати – днями прем’єр-міністр України оголосив, що кількість офіційно зареєстрованих в Україні безробітних зросла майже в 10 разів у порівнянні з показником до введення загальнонаціонального карантину. Кількість тих, що сидять «за свій рахунок» або втратили можливість працювати, як до карантину, нелегально, підрахувати зась. А отже, питання, де б дістати грошей на життя, турбуватиме все більше громадян. Позики і способи збереження накопичень ставатимуть все актуальнішими. Ми розглянули можливості, що наразі надає для цього фінансовий ринок, і зібрали прогнози щодо того, як змінюватиметься підхід до кредитування надалі.

БАНКІВСЬКІ ПОЗИКИ – ДОРОГО, АЛЕ ДО 750 000 ГРИВЕНЬ

Найнадійніше джерело кредитування – банкові установи. Наразі у рейтингу стійкості банків (за підсумками 4 кварталу 2019 року) за версією порталу «Мінфін» перша десятка виглядає так: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Прокредит Банк, Укргазбанк, Приватбанк, Кредобанк, Ощадбанк, ПУМБ. Розглянемо умови надання кредитів деякими з них.

СКІЛЬКИ ДАДУТЬ. Райффайзен Банк Аваль наразі обіцяє до 750 тис грн на будь-які цілі без застави та поручителів. Суму кредиту просто зараховують на платіжну картку і навіть не треба стояти в черзі до каси. Укрссиббанк на таких же умовах видасть готівкою до 150 тисяч, а на товари в магазинах кількох мереж та інтернет-магазинах – від 3000 до 50 000 грн. Тут кредитують купівлю авто (до 85% його вартості) – можуть позичити до 2 млн грн, якщо у клієнта є власних 15% ціни на початковий внесок. Кеш-кредит від Ощадбанку передбачає споживацькі позики на будь-які потреби на суму до 250 тис (якщо зарплата клієнта всього 3200 грн «чистими», більше 15 000 не дадуть). Також тут є програми надання позик під програми енергоефективності (купівля котлів, утеплення тощо), придбання авто та електромобілів, обладнання, що виробляє «зелену енергію». Ощадбанк готовий позичити для таких випадків від 70 до 90% вартості покупки.

УМОВИ. Зазвичай кредитування доступне за умови, якщо клієнт – громадянин України з відміткою у паспорті про реєстрацію, з постійним щомісячним доходом віком від 21 до 69 років (вікові рамки трохи різняться для кожного банку). Потрібен стаж роботи на поточному місці мінімум 1-3 місяці.

Надати треба лише паспорт та код, якщо кредит перевищує певну суму (в Райффайзен Банк Аваль це 50 тис. грн) – попросять довідку про доходи. Виходить, щоб отримати в Авалі позику до 150 тис грн, треба заробляти мінімум 15 тис грн на місяць. 500-750 тисяч дадуть лише преміум-клієнтам (послугу Premium Banking можна замовити на сайті) з щомісячним доходом від 30 тис. Комісій за видачу та дострокове погашення немає. Укрсиббанк зазначає, що «при необхідності фінансовий консультант може запросити додаткові документи для оформлення кредиту». Ощадбанк вимагає довідку про доходи, якщо сума кредиту перевищує 20 000.

У СКІЛЬКИ ОБІЙДЕТЬСЯ. В Райффайзен Банк Аваль цифри різняться для зарплатних та інших клієнтів банку. Першим дадуть кредит до 50 тис на строк від 24 до 72 місяців під 39,9%-52,9%, другим – на 13-60 під 39,9-59,9% річних. Укрсиббанк пропонує кредити під 67% річних на строк 3-60 місяців, споживчий кредит на товари дається на 2-48 місяців (з комісіями і ставками в кожному конкретному випадку знайомить консультант). Кредит на авто розрахований на погашення протягом 1-7 років і ставку 0,01% річних. Є одноразова комісія за видачу кредиту – 2,99% від його суми. Ощадбанк пропонує Кеш-кредит на строк до 60 місяців під 56% річних. Енергозберігаючі ініціативи кредитуються ним під 17,99% річних, нове авто або електромобіль потягнуть всього 0,1% переплати на рік, вживана машина – 19,99%.

КРЕДИТНІ КАРТКИ. Зазвичай для відкриття карток нічого, крім паспорту та ІПН, надавати не потрібно. У Аваля їх наразі три види. Mastercard World 100 днів відкривають безкоштовно з кредитним лімітом до 250 000 грн. Програма передбачає 100 днів без сплати % (за безготівковими операціями покупки) та відсутність плати за обслуговування (за умови 10 безготівкових операцій покупки в місяць, інакше стягується 100 грн на місяць). Відсоткові ставки за користування картками – 39,9-48%. Укрсиббанк пропонує Картку з лімітом, на яку покладуть до 50 000 грн. За неї стягується обов’язковий платіж – 7% від суми заборгованості на дату формування платежу, а також відсотків та комісій, нарахованих в минулому місяці. На період карантину обов’язковий платіж зменшено до 2%. Стандартна процентна ставка на суму кредитної заборгованості – 55%. Кредитка Ощадбанку надається під 38% річних з сумою 1500-250 000 грн. Пільговий період без комісій — до 62 днів за ставкою 0,001% річних.

ВИСНОВКИ. Поки що банки готові кредитувати будь-які споживацькі ініціативи і навіть на кредитну карту покладуть суму, якої вистачить навіть на вживане авто. При цьому власне джерело доходів все-таки, швидше за все, попросять довести, і відсоткові ставки, як і їхні ризики – дуже високі. Особливо якщо пам’ятати, що в європейських банках вже 8-10% річних вважаються високими.

ШЛЯХ ДО КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Від початку їх задумали як своєрідні каси взаємодопомоги, де кредитори об’єднувалися, створювали спільно капітал і кредитували один одного за потреби. В наші часи кредитні спілки перестали бути «закритими пісочниками» і можуть кредитувати будь-кого бажаючого отримати позику. Щоправда, для цього йому потрібно вступити в спілку, оплативши символічний вступний внесок, написати заяву і – можна отримувати гроші (на час карантину це складніше, бо безконтактної системи видачі нема). Сума внеску в спілці «Кредит союз», наприклад, складає всього 31 гривню, але щоб стати її членом, треба довести свою реєстрацію в Черкаській області, де діє спілка. Членами спілки «Суперкредит» можуть бути навіть іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність та є членами Всеукраїнської громадської організації «Право та обов’язок». Вступний внесок – 1 гривня, обов'язковий пайовий внесок – також 1 гривня. «Кредит-експерт» на період карантину тимчасово обмежила кредитування нових «клієнтів». Як пояснили Укрінформу по телефону, поки що позики надаються тільки перевіреним членам спілки з чистою кредитною історією, а у нових претендентів шансів мало, але можна заповнити анкету, викладену на сайті спілки, і чекати резолюції кредитної комісії. У анкеті треба вказати всі свої контактні дані та телефон чоловіка/дружини, місце роботи і посаду, навіть дати лінки на сторінки в соцмережах. Якщо пощастить, отримаєте доступ до позик від 500 до 100 тис грн (умови повідомлять індивідуально). Навряд чи вони обійдуться дешево: «Суперкредит», наприклад, надає свої споживчі позики під 60-90% річних (залежить від надійності позичальника, його історії, суми позики тощо). «Кредит-союз» погоджується на кредити сумою від 300 грн на термін від місяця до 10 років. Переплата по кредиту за 12 місяців, при умові дотримання графіку повернення основної суми кредиту рівними частинами та погашення процентів на залишок суми кредиту, становить приблизно 22% від суми кредиту (розмір залежить від умов конкретного договору, залежно від мети кредиту, строку, наявності відмінної кредитної історії, забезпеченості та ін.). Попросять довідку про доходи не тільки позичальника, а й членів його родини, а на розсуд комісії – й інші документи. Калькулятор кредиту демонструє, що 20 000 грн на два роки під заставу кредиту обійдуться всього в 20,8% переплати.

ВИСНОВКИ. Якщо потрудитися і знайти лояльну спілку, а тоді ще раз потрудитися і довести їй свою кредитоспроможність, кредит дадуть і, може бути, під цілком прийнятні проценти. Але для цього доведеться викласти про себе максимум персональних даних і ризик, що у вступі під час карантину-кризи все-таки відмовлять, досить високий.

ПЕРЕХОПИТИ ШВИДКИХ ГРОШЕЙ

Мікрофінансові установи (організації), або як їх прийнято частіше писати — МФО, завжди готові позичати: в касах і терміналах відділень, онлайн (через сайт або інтернет-банкінг), через термінали самообслуговування в режимі 24/7. Пропонують терміни пролонгації і купу форматів погашення. Крім паспорта та ІПН (або ще пенсійного посвідчення) нічого надавати не треба, часто компанії підкреслюють, що не просять ні контактів родичів, ні копій документів, ні фото, ні посилань на сторінки в соцмережах і тим більше – довідок про доходи. Ось типові умови кредитування кількох популярних МФО.

Moneyveo пропонує позики до 17 000 грн під 0,5% на строк до 30 днів. Якщо повернути не вдалося, наступного дня застосовується штраф – 3% в день з 1-го дня після порушення терміну кредиту. «Ваша Готівочка» позичальнику дає до 9000 грн під 2% на день, але всього на 16 днів. Далі – 2,5% від суми простроченого платежу за кожен прострочений день, починаючи з дня прострочення, до моменту погашення позики і відсотків. А ще є обов'язкове нарахування одноразового штрафу в розмірі 100 грн. на 15-й день прострочення оплати відсотків. «ШвидкоГроші» новому клієнту довірять до 10 000 грн (повторно – до 20 000) під 2%. Повернути слід за 28 днів, інакше застосовується штрафна санкція – 2% в день від усього простроченого платежу. До 15 000 відразу може позичити компанія «СС Лоун», і то під 0,01% на день. Якщо не погасити заборгованість за 30 днів, ставка виростає до 3,31% на день. Максимальний термін погашення – 60 днів, більше 30 000 грн (але перевіреним клієнтам) майже ніколи не дають.

ВИСНОВКИ. Це дуже зручно, якщо треба перехопити кілька тисяч до зарплати і її точно отримаєш. Рішення про надання кредиту приймають хоч і серед ночі протягом 5-15 хвилин, є багато варіантів отримання, воно майже моментальне. Але не варто купуватися на, на перший погляд, низькі процентні ставки. Якщо такий швидкий кредит не повернути вчасно, через місяців 2-3 сума боргу потроюється.

Тому, хто вирішить звернутись до послуг МФО, варто усвідомлювати: це найпростіший, однак найризикованіший спосіб “вирішити грошову проблему”. Через якийсь час, коли після неповернення коштів сума боргу виросте з незначних 2-3 тисяч гривень до 20-30 тисяч і “лічильник” буде клацати щодня, життя позичальника та життя багатьох його родичів, колег, керівників, сусідів може перетворитися на справжнє пекло, яке забезпечують ті, хто позичив колись вищезгадані 2-3 тисячі гривень.

Деякі фірми-позикодавці не мають ні офісів, ні персоналу, з яким можна спілкуватись у звичному розумінні цього слова, тому скаржитись, обурюватись чи звертати до когось свої претензії неможливо: ви маєте справу з невидимим монстром, як коронавірус. Зате ці самі МФО іноді можуть бути афільовані з колл-центрами, колекторськими конторами та іншими специфічними установами, що допоможуть повертати ваш борг. В такому випадку цілодобові дзвінки, порнографічні картинки з вашим обличчям як героя таких картинок, вмонтовані в самий центр оргії, надіслані вашим рідним, будуть найпростішим випробуванням. Далі підуть візити колекторів з їх специфічною манерою спілкування та інші методи впливу. Цій темі ми присвятимо найближчим часом грунтовну публікацію, поки що ж можемо зауважити: зважуйте всі ці моменти, перш ніж брати такий кредит. Те, що видається суперпростим – ввести потрібну суму у віконечко, ввести свої дані, сфотографуватись зі своїм паспортом та відіслати знімок на Вайбер, нарешті поставити “галочку” напроти слова “згоден” зі своїм цифровим підписом, потім обертається всіма вищеописаними проблемами. Пригадайте, як називається те одне-єдине місце, де можна знайти дармовий сир...

Олена Коробкова, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України

Олена Коробкова

«Без траншу МВФ буде нагода згадати "лихі дев’яності" з їх гіперінфляцією та тризначними процентними ставками»

Кредитна політика банків вже змінилась у відповідь на пандемію коронавірусу та пов’язані з нею обмеження. "На паузу" поставлені цілі галузі – туризм, пасажирські перевезення, ресторанний та розважально-спортивний бізнес тощо. Чимало людей, які працюють у них, тимчасово втрачають частину або і весь регулярний дохід. Зменшуються доходи і в суміжних галузях.

Тому банки в цілому скорочують кредитні ліміти, більш обережно оцінюють кредитоспроможність клієнтів, запроваджують програми кредитних канікул. І це правильна реакція, адже видавати заздалегідь "непідйомні" кредити – погана практика, яка не йде на користь ні банкам, ні позичальникам. Пояснення: якщо регулярний дохід позичальника дозволяє забезпечити витрати на життя і погашати кредит з відсотками, то кредит "підйомний". Для кожного позичальника свої межі "підйомності". Приклад: людина заробляє 15 тисяч гривень на місяць, на життя витрачає щонайменше 8 тисяч, отже сума щомісячного платежу (тіло кредиту+%) не має перевищувати 7 тисяч, інакше кредит буде "непідйомним".

Також банки будуть більш лояльні до перевірених клієнтів, з якими мають позитивну історію відносин. Загальний тренд щодо ставок передбачити можна – вони дещо зростатимуть, адже ростуть і ставки за депозитами. Загалом, рівень ставок в економіці залежить від стабільності фінансової системи, рівня інфляції, монетарної політики центробанку, фіскальної політики уряду, рівня захисту прав кредиторів. У випадку України найбільш вагомим чинником, від якого залежать не тільки ставки, а розвиток економіки взагалі, на сьогодні є продовження співпраці з МВФ, у тому числі прийняття необхідних для цього законів. Не буде програми Фонду – буде нагода згадати "лихі дев’яності" з їх гіперінфляцією та тризначними процентними ставками.

Олександр Холод, директор «ШвидкоГроші»

Олександр Холод

Ризик-правила переписали вже всі компанії

Ринок швидкого кредитування зміниться дуже сильно. Він вже в процесі трансформації: багато МФО перетворилися на колекторів, дуже скоротили обсяги видачі позик і працюють в основному на повернення грошей. Не всі компанії переживуть кризу. Основний потік клієнтів МФО зараз формують українці, які лишилися при роботі під час карантину і намагаються зберегти місце. Але є і інша категорія: ті, хто не має роботи і потребує грошей. Це найскладніша група. Отримавши кредит, такі люди можуть потрапити в заборгованість, з якої їм буде складно вибратися. Це розуміють фінансові інститути і дуже зважено ставляться до кредитування цього сегмента населення. А це – близько 15% українців, що позбулися роботи через карантин плюс ще 30% тих, що не мають стабільного прибутку. Тому ризик-правила вже переписали всі компанії, що працюють в сфері швидкого кредитування. І у них стоїть питання про оновлення вже змінених правил. Поправки будуть ще й ще, особливо якщо карантин продовжиться у травні: побачимо, що ризик-стратегії стануть ще жорсткішими. Але ставки, за законом, повинні залишатися на місці. Тому деякі компанії йдуть шляхом зміни продуктів і обходять «нульові» перші кредити. Шукають способи, як компенсувати ті ж операційні витрати, що були до кризи.

Анна Замазєєва, голова правління Всеукраїнської асоціації фінансових компаній

Анна Замазєєва

«Звернення до суду – лише в крайніх випадках»

Фінансові компанії сьогодні – один з інструментів фінансової інклюзії, вони чи не єдине джерело отримання коштів на нагальні потреби. Та кількість непрацюючих кредитів зростає і ми очікуємо, що ця тенденція триватиме. Звернення до судів у такому разі – неефективне. Задача компаній допомогти клієнту подолати складний період, надати йому можливості подовжити термін займу або реструктуризувати заборгованість. Всі учасники ринку мотивовані вибудовувати лояльні стосунки з клієнтом, особливо в такий час. Звернення до суду можливо лише у крайніх випадках. Асоціація ВАФК завжди готова надати консультаційну допомогу позичальникам у вирішенні проблем з кредитором, скоро у нас працюватиме гаряча лінія для таких питань.

Олексій Амітан, голова комітету з офлайн-кредитування Всеукраїнської асоціації фінансових компаній, генеральний директор Bredley Holding

Олексій Амітан

Отримати позику можливо вже й «Новою поштою»

Головна мета – дати клієнту більше можливостей для своєчасного погашення позики, захистити компанію від росту портфелю проблемних кредитів. Можна виділити провідні тенденції на ринку: фінансові компанії пильніше вивчають платоспроможність клієнта, скорингові системи стали більш досконалими; частина компаній скоротили термін надання позики, деякі зменшили максимальний розмір займу; практично всі учасники ринку переглянули свої пропозиції щодо пролонгації та реструктуризації займу, умови стали більш лояльними; переважна більшість компаній надають можливість дистанційного отримання або погашення позики, деякі співпрацюють з “Новою поштою” і клієнт може отримати гроші через поштове відділення.

Потреба у кредитах зростає, проте ми не бачимо підстав для росту попиту. Клієнти з гарною кредитною історією і фінансово грамотні не будуть брати позик, коли не впевнені у своїх можливостях їх погасити. Клієнти, які вже мають декілька позик і планували перекредитуватися за рахунок нової, не зможуть отримати кредит через погану кредитну історію. Тому очікуємо скорочення ринку. Певне збільшення попиту відчули компанії, які продовжують працювати, бо чисельність кредиторів сьогодні зменшилася.

Максим Пархоменко, аналітик компанії Альпарі

Максим Пархоменко

З невеликою сумою краще відкривати депозит у гривнях

Валютні інвестиції зараз не даватимуть великих прибутків, а з урахуванням інфляції на рівні 8% цього року їх реальна прибутковість буде нижчою. Інакше кажучи, стартові 1000 доларів через рік, навіть якщо ви їх покладете на депозит під 4%, втратять в ціні купівельну здатність і ваша реальна дохідність буде негативною. Тільки якщо курс гривні буде стрімко падати, ви залишитеся «в плюсі». Зрозуміти ймовірність цієї події можна буде після рішення щодо надання Україні траншу з боку МВФ. З умови реалізації програми курс не буде рости і є сенс переходити в гривню і як мінімум відкривати депозит. Якщо на руках вже є невелика сума в гривнях, краще відкрити депозит в національній валюті. Маючи в запасі більше 100 000 грн, є сенс придбати облігації. На момент кризи ціни на гривневі облігації впали, і зараз їх дохідність в районі 15% при 10% ще місяць тому. Наразі це хороший дисконт, а при отриманні траншу МВФ ризик дефолту і девальвації буде ще нижчим, як і ризики в нашій економіці.