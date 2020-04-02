Як в умовах карантину заплатити за світло, не виходячи з дому

Постачальник електроенергії ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» в умовах карантину створив умови для того, щоб споживачі отримали можливість заплатити за світло, не виходячи з дому і, не піддаючи себе ризику захворіти.

Про це повідомляє пресслужба електропостачальника.

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» просить громадян дотримуватися карантину. В умовах карантину заплатити за світло можна, не виходячи з дому і, не піддаючи себе ризику захворіти. Наразі функціонують дистанційні безготівкові канали оплати, які не потребують особистого візиту до банку», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що оплату можна здійснити через:

онлайн-системи оплати PINbank, Portmone та Pay hab, посилання на які є на сайті ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» http://koec.com.ua;

Приват 24;

Сервіс ОЩАД 24/7

інші.

«Якщо Ви не знаєте, як користуватися особистим кабінетом або використовувати онлайн-системи для оплати за електричну енергію, просимо зателефонувати до нашого кол-центру і ми Вам допоможемо: тел. 0800 30 49 09», - інформує електропостачальник.

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» закликає молодь, яка в умовах технічного прогресу володіє знаннями та навичками проведення оплат через інтернет-сервіси, допомогти своїм родичам, друзям та людям похилого віку оплатити за електроенергію онлайн, пояснити їм, як це зробити і чому це дійсно важливо для нас всіх.

У компанії звертають увагу на те, що у період оголошеного в Україні карантину, попри боротьбу з коронавірусом, помешкання клієнтів ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» забезпечені електричною енергією. Щоденна праця робітників енергетичної галузі створює можливість комфортного перебування мешканців Київської області вдома. "Щоб вся енергосистема України працювала і надалі, необхідно вчасно сплачувати за електроенергію та інші комунальні послуги. Незважаючи на карантин, обов'язок платити за електроенергію зберігається", - зазначають у компанії.

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» як електропостачальник універсальної послуги, просить кожного клієнта – бути здоровим та не допускати накопичення заборгованості, а також не забувати, що несплата за електроенергію в одному місяці не звільнить від оплати в наступному, а лише призведе до накопичення заборгованості.

«Залишаймося здоровими та відповідальними! Тільки спільна та злагоджена робота всіх громадян та суб’єктів господарювання допоможе швидше подолати загрозу, що нависла над країною, та зберегти стабільність енергосистеми. Повна та своєчасна оплата за електричну енергію є основною умовою безперебійного електропостачання до Ваших помешкань та стратегічно важливих об’єктів України», - резюмують у ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК».

Фото: ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»