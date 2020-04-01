Відкатопровід «Сила Сибіру-2». Наступним газопроводом у росіян буде Ямал–Мумбаї?

Для путінської клептократії потрібні все нові й нові мегапроекти. Апетити Кооперативу "Озеро" зростають у прогресії

Отже російська нафта та газ у своїх цінах котяться на рівень кінця 90-х минулого століття.

Друга половина 1980-х та усі 1990-ті – це період низьких цін на нафту. Схоже, історія повторюється.

Що робилось в СРСР, відновлення якого так прагнуть у Кремлі? Скоротили затратні інфраструктурні проєкти. Наприклад, той же Ямал–Європа, що був спроектований київським ВНІПІТрансгаз ще в пізньорадянський період. Відмовились розвертати сибірські ріки.

Що роблять у Росії?

Все навпаки – збираються будувати новий мегавідкатопровід! "Сила Сибіру-2" називається. При тому, що щойно збудована "Сила Сибіру" не працює, і її можна спокійно назвати "Сила Китаю", бо він продиктував Кремлю свою цінову політику. "Північний потік 2" не добудовано, "Турецький потік" можна перейменовувати в "Путінський струмок", бо Ердоган останнім часом надає перевагу неросійському газу.

Але незважаючи на це, "планов громадье" не зменшується. Це не дивно, адже для путінської клептократії потрібні нові й нові мегапроекти. Апетити Кооперативу "Озеро" зростають в прогресії.

Однак, є те, що не враховується. От чому епоха "дорогого Леонида Ильича" така мила росіянам? А Горбачова та Єльцина немила? Все просто. Під час Брежнєва нафта була дорога, нафтодолари текли рікою, горілка дешева, а при Горбачову та Єльцину – усе навпаки!

Епоха Путіна "ДоОбнуленого" прийшлась на період високих цін на нафту, нафтогазодолари полились Ніагарою, ціни на горілку і не тільки стали доступними. Спасибо дорогому Владимиру Владимировичу! І кремлівський фюрер увірував у це, а його посіпаки стали прогнозувати його довічне царювання. Адже запаси нафти й газу в Росії безмежні, тільки встигай труби будувати й розводити євроскнар "на бабки".

Але трапилась невдача. Українці з поляками дістали "Газпром" через Стокгольм, американці зі своїми сланцями дістали Роснефть санкціями, саудити з найдешевшою нафтою псують життя...

І ось теперішнє проголошене "долгое государство Путина" (за Сурковим) потрапляє на тривалий період низьких цін на нафту й газ. Путін "ПісляОбнулення" – це для росіян буде "Федот да не тот".

Але поки що Газпром проектує Силу Сибіру – 2. Нехай проектують і будують. Можу навіть підкинути ідею наступного відкатопроводу – Ямал–Мумбаї і обов'язково через Гімалаї!

Чим більше таких проєктів в умовах обвалу нафтогазових доходів, тим швидше в російських регіонах згадають "кто кормит Москву и Питер"!

І тоді "долгое государство Путина прикажет долго жить"!

Михайло Гончар

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