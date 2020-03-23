Сергій Вожжов, бізнес-тренер, експерт у сфері керування особистими фінансами

Перший тиждень карантину минув, і українці, закупивши гречки та туалетного паперу, почали підраховувати у гаманцях, з чим добуватимуть термін. А попри розмови про те, що карантин, очевидно, затягнеться і грошей ще треба буде і треба багато, хто не задається питанням: де ж їх узяти?

Добре тим, у кого є так звана “фінансова подушка”. А як поводитися тим, хто не встиг її сформувати? Адже до карантину українці не готувалися.

З цими питаннями ми звернулися до Сергія Вожжова, соціального підприємця, бізнес-тренера, експерта в сфері керування особистими фінансами, автора 7 книг та 2 фінансових настільних ігор. Попросили про коротку лекцію на тему того, які мають бути правила фінансової грамотності в українців у карантин.

Вожжов радить оптимізувати витрати, передивитися свої активи та збереження, розподілити їх на досить тривалий час і спланувати своє життя в цих нових обставинах. Витрачати кошти з розумом, збільшити кредитні ліміти в банку, поки є можливість – заробляти додатково в режимі онлайн, а головне – дотримуватися правила, що готівка є головним ресурсом, і не використовувати її наразі.

“УКРАЇНЦІ ОПИНИЛИСЯ В ЗНАЧНО КРАЩИХ УМОВАХ, НІЖ ПЕРСЕЛЕНЦІ З ДОНБАСУ У 2014-МУ: У ВСІХ Є ДІМ”

- Пане Сергію, що таке правильна фінансова поведінка в такій ситуації, як зараз? Коли видатки необмежені, а от доходи — навіть дуже?

- Давайте почнемо з того, що ніхто не може дати абсолютно достовірну відповідь на це запитання. Тому що таку ситуацію Україна ще не переживала в своїй новітній історії. Тому тут можна спиратися лише на здоровий глузд та попередній досвід. А час покаже, чи були ці рішення абсолютно правильними, чи щось можна було зробити краще.

Але розуміти треба, що карантин – це не історія про “пару тижнів перечекати”. Це історія про пару місяців, як мінімум – з досвіду інших країн, де пандемія поширилася раніше. І то, за умови ефективної боротьби з цією навалою. Тому зараз краще готуватися до досить тривалого періоду виживання. І відповідно розподіляти свої ресурси.

У всьому цьому перша гарна новина – те, що ви вдома, ви лише обмежені в своїх пересуваннях. Але це точно значно краща історія, порівняно з тим, що пережили переселенці з українського Криму та Донбасу свого часу. Тому замість того, щоб скаржитися, є сенс переформатувати своє соціальне життя та фінансову поведінку. Правила такі: оптимізувати витрати, передивитися свої активи та збереження, розподілити їх на досить тривалий час і спланувати своє життя в цих нових обставинах.

- Які фінансові дурниці роблять українці на карантині (кажете, що спостерігаєте це зараз). Назвіть ці дурниці.

Готівка – головний ресурс у цей час. І витрачати її потрібно в останню чергу

- Найбільша з них – це витрачання готівки для покупок. У перші дні карантину українці стали скупати продукти: гречку, туалетний папір, засоби гігієни… У цьому немає нічого поганого – зробити запаси, щоб менше виходити з дому під час карантину. Але навіщо витрачати на це готівку, коли можна використати кредитні кошти з карти у пільговий період? Тим більше, ще й отримати кешбек (якщо використати «правильні» карти). А готівку – навпаки, варто залишити собі в резерві — бо саме готівка є найбільш цінним ресурсом у такій ситуації. І якщо все закінчиться досить швидко та легко – ви зможете повернути банку в квітні гроші, ті, що використали з кредитки у березні. А якщо ситуація затягнеться, то будете дивитися по ситуації – або повертати гроші у пільговий період, або піти на сплату банківських відсотків. І це точно краще, аніж залишити родину голодною.

Тому готівка – це головний ресурс у цей час. І витрачати її потрібно в останню чергу, а не починати карантин із того, щоб витратити всю свою готівку.