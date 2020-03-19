Ігор Сирота, генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго»

Після об’єднання енергетичного та екологічного міністерств у одне відомство – Міністерство енергетики та захисту довкілля – в уряді оголосили курс на новий шлях розвитку енергетики, з урахуванням фактору впливу на навколишнє середовище.

Як показує світовий досвід, гідроенергетика є саме тим компромісним сектором “традиційної” генерації, який поруч з атомною енергією може забезпечити Україну відносно дешевою, маневреною та “чистою” енергією. Однак чи зможе вона розвиватися в умовах зміни клімату, стрімкого зменшення водності річок та становлення нового ринку електроенергії в Україні?

Укрінформ поспілкувався з генеральним директором ПрАТ “Укргідроенерго” Ігорем Сиротою про роль та актуальний стан гідроенергетики в енергетичній галузі держави.

ЧЕРЕЗ ТЕПЛУ ЗИМУ 2020 РІК БУДЕ НЕСПРИЯТЛИВИМ ДЛЯ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

- Що змінилося для Укргідроенерго після об'єднання міністерства екології та енергетики?

Треба переглянути і прогнозний баланс, і ПСО, й фінансовий план. Все це ми озвучували не лише міністерству, а й наглядовій раді

- Поки що не можу сказати, що щось змінилося. Ми цього не відчули.

- Чи є взагалі контакт між Укргідроенерго та Мінекоенерго?

- Хотілося б більш тісної співпраці. Ми зверталися з важливого для нас питання – перегляду балансу, фінансового плану та ПСО. Це болючі теми, які потрібно вирішувати спільно з міністерством. Фінансовий план на 2020 рік ми затвердили у минулому році у встановлені законом строки – до вересня. Ми давали середньостатистичні показники виробітку – 10,5 млрд кВт∙год.

Але все змінилося. Була зима, яка зовсім не типова для нашого регіону. Ми побачили, що приточність зовсім інша, вона впала. Виробіток буде 5,6 млрд кВт∙год. Як наслідок, у грошовому вимірі ми втрачаємо 6,0 млрд грн. Фінансовий план потребує термінового перегляду. А щоб переглянути фінплан, треба скоригувати баланс. Тут питання просувається – він може бути переглянутий упродовж місяця.

Друге питання – ПСО. До старту нового ринку електричної енергії ми взагалі не очікували, що на нас будуть покладені спеціальні обов’язки, оскільки займаємо відносно невелику частку ринку. Але, починаючи з липня, Кабінет міністрів України зобов’язав нас продавати 20% від виробітку ГЕС для забезпечення ПСО, з вересня – вже 35% від виробітку ГЕС, а з цього року 35% від прогнозованого виробітку ГЕС та ГАЕС, який ми не можемо оперативно скорегувати відповідно до змін метеоумов. Ми також побачили, де є некоректна робота ринку – зокрема, на балансуючому ринку, на ринку допоміжних послуг. Все це скоригувало наші фінансові можливості.

Враховуючи, що умови для компанії цьогоріч будуть несприятливими, ми також хочемо вийти з ініціативою, щоб для нас був мінімальний розмір дивідендів – 30%, це майже 1 млрд грн.

Всього ми очікуємо вийти на 7,8 млрд грн доходу. Хоча раніше планували, що, якщо все буде добре, вийшло б 13,8 млрд грн.

- Минулого року ви сплатили 90% дивідендів?

- Також 30%. У липні нам хотіли додати ще 60%, але такої можливості у нас не було. Акціонер (у минулому уряді – Міністерство енергетики та захисту довкілля, – ред.) також підтримав нас. Було зрозуміло, що ми не можемо сплатити, бо це призведе до банкрутства компанії. Брати кредит, щоб сплатити дивіденди? Це неможливо.

Якби ми заплатили 90% дивідендів, у нас би впав коефіцієнт ліквідності компанії, а ми маємо контракти з Європейським банком реконструкції та розвитку та Світовим банком. А вони моніторять цей показник. Якщо коефіцієнт падає нижче від 1,2 пункта, вони можуть зупинити фінансування. Можна один раз отримати максимальну вигоду від компанії, а наступного року – уже її поховати.

- Як тепла зима вплинула на можливості гідроенергетики?

- Цей рік може повторити 2015 рік, але ще у гіршому вигляді. Тоді була тепла зима, недостатньо снігу, перед тим – сухе літо. Наразі ситуація схожа. Скільки б опадів не падало зараз, грунти сухі. Земля буде вбирати більше води, ніж віддавати. За таких умов нам довелось знизити планові показники до 5,6 млрд кВт∙год.

Проблема – не лише у тому, скільки ми згенеруємо електроенергії й як збалансуємо енергосистему, а й як забезпечити жителів України прісною водою упродовж року

Якщо так буде продовжуватися і далі, то справи будуть погіршуватися.

Ми завжди спрацьовували наші водойми, готуючись до весняного паводку. Ті розрахунки, які ми маємо, говорять, що цьогоріч паводку не буде. І цього року в лютому чи не вперше ми почали наповнювати водосховище. У червні в нас мають бути максимально заповнені водосховища, щоб забезпечити людей прісною водою.

- Який є вихід із ситуації?

- Потрібно якнайшвидше будувати гідроакумулюючі станції, які не відчувають впливу водності. Є верхня водойма, нижня водойма – і ми перекачуємо зверху вниз, не потребуючи додаткових ресурсів води.

ЗА УМОВ ДОСТАТНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ 4 АГРЕГАТ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС МОЖЕ БУТИ ЗДАНИЙ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДО КІНЦЯ РОКУ

- Отже, наразі мета – досягти 8% гідроенергетики у загальній структурі генерації – є недосяжною?

- У цьому році цього точно не буде. Я думаю, ми вийдемо на 5,5%.

- Як “Укргідроенерго” почуває себе на новому ринку електроенергії?

- Ми працюємо на всіх сегментах ринку. Це ринок “на добу наперед”, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок, та зовсім недавно ми почали працювати на ринку двосторонніх договорів.

Робота на балансуючому ринку до грудня 2019 була збитковою внаслідок некоректного встановлення граничних цін на балансуючому ринку та ринку “на добу наперед”. Після внесення відповідних змін до правил ринку, ситуація на балансуючому ринку дещо покращилася. Втім, затримка оплати балансуючої енергії, придбаної адміністратором розрахунків у компанії, призводить до вимивання обігових коштів Укргідроенерго.

Ринок працює не завжди коректно. Скажімо, є аварійна команда диспетчера НЕК “Укренерго”, що потрібно терміново включитися чи то на заповнення водосховищ, чи на спрацювання води. А MMS (Market management system – платформа для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг) цього не фіксує. Це обраховується як обсяги небалансів електроенергії, спричинених відхиленням Укргідроенерго від планового графіку, а не як обсяги балансуючої енергії, виробленої за командами диспетчера. І нас штрафують за цей небаланс.

Якщо порівнювати 2018 рік та 2019-й, то грошові надходження у 2018 році були помітно більші. Тарифи на 2018 рік були розраховані таким чином, щоб покривати всі операційні витрати товариства та забезпечувати фінансування затвердженої інвестиційної програми. У 2019 році тарифи, які фактично діяли першу половину року, були суттєво зменшені під перспективу старту нової моделі ринку, в умовах якої товариство мало заробити достатньо коштів для виконання всіх своїх функцій. Але зарегульованість ринку електроенергії внесла свої корективи.

За друге півріччя 2019 року Укргідроенерго отримало коштів на 19% менше, ніж за друге півріччя 2018-го (з урахуванням сальдування операцій на балансуючому ринку та інших витрат на ринку електроенергії).

- Чи задоволені ви стартом нового сегменту, ринку допоміжних послуг?

- Робота на ринку допоміжних послуг була неможливою через недосконалість правил ринку в частині моніторингу надання допоміжних послуг. На останніх громадських слуханнях в НКРЕКП були враховані пропозиції учасників ринку електроенергії щодо внесення змін до порядку моніторингу допоміжних послуг.

Нормативна база містила штучні перепони для запуску ринку допоміжних послуг. Зокрема, було завищено вимоги в частині класу точності систем регулювання та моніторингу надання допоміжних послуг, що не відповідало загальносвітовій практиці. Порядок моніторингу надання допоміжних послуг містив суттєві помилки, внаслідок чого жодна компанія-постачальник допоміжних послуг не змогла б виконати некоректні вимоги зазначеного документу, що, в свою чергу, призвело б до втрати отриманих свідоцтв. Це було підтверджено прикладом із Курахівською ТЕС компанії ДТЕК, коли після участі у аукціоні з надання допоміжних послуг компанія втратила свідоцтво, видане за декларативним методом. Знаючи про ці проблеми, Укргідроенерго не брало участі у жодному з аукціонів з надання допоміжних послуг.

Разом з тим, Укргідроенерго надавало допоміжні послуги з регулювання частоти та потужності (в автоматичному та ручному режимі), а також з регулювання напруги та реактивної потужності ще до запуску відповідного сегменту ринку. Ми це робили, розуміючи важливість забезпечення надійної роботи Об’єднаної енергосистеми України та незважаючи на те, що з 1 липня минулого року товариство мало усі підстави для припинення участі ГЕС/ГАЕС у наданні таких послуг без компенсації.

Якісне регулювання частоти та потужності агрегатами ГЕС компанії було підтверджено закордонними фахівцями при здійсненні тестувань у квітні 2019 року в рамках Проєкту дослідження можливості синхронізації Об’єднаної енергосистеми України з Європейською мережею операторів систем передачі (ENTSO-E).

Оскільки в Україні не існувало органу з оцінки відповідності, договір з НЕК “Укренерго” на проведення тестувань з метою отримання свідоцтва про відповідність вимогам до допоміжних послуг вдалося укласти лише у жовтні 2019 року. Упродовж жовтня-грудня 2019 року було здійснено тестування агрегатів ГЕС компанії за участі представників Укренерго, компаній EPRA (Туреччина) та Emerson. Всі гідроелектростанції успішно пройшли тестування, і на поточний момент отримано усі вісім свідоцтв з оцінки відповідності вимогам до допоміжних послуг. Так, 4 березня 2020 року ПрАТ «Укргідроенерго» вперше взяло участь в аукціоні з продажу допоміжних послуг на електронній платформі «Market management system» та продовжує бути одним з основних гравців на цьому сегменті ринку.