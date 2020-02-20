Нафтогаз з 1 березня може припинити постачання газу 52 виробникам тепла через борги

Із 1 березня Нафтогаз може припинити постачання газу 52 виробникам тепла, якщо вони до 25 лютого не сплатять компанії 392,6 млн грн у рахунок погашення боргу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"НАК «Нафтогаз України» повідомляє про ризик припинення газопостачання з 1 березня 2020 року для 52 виробників тепла, які, за оперативними даними станом на 19 лютого 2020 року, не виконують жодної з умов щодо розрахунків, передбачених положенням про ПСО", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за оперативними даними на 19 лютого, для виконання вимог щодо розрахунків таким підприємствам слід до 25 лютого 2020 року включно сплатити Нафтогазу понад 392,8 млн гривень (з переліком боржників та необхідними мінімальними платежами можна ознайомитись у таблиці).

НАК звертає увагу підприємств-боржників на те, що коли вони не сплатять хоч би мінімальної суми боргу до 25 лютого включно, для продовження отримання газу з 1 березня їм доведеться сплатити до 28 лютого, крім мінімального платежу, ще й вартість газу, спожитого у січні цього року.

Як повідомляв Укрінформ, на 18 лютого цього року сумарна прострочена заборгованість перед НАК "Нафтогаз України" підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 40,5 млрд грн, з них за 2020 рік - 5,3 млрд грн.

За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 734 млн грн (1,8%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (8,2 млрд грн), Дніпропетровської (7,5 млрд грн), Харківської (5 млрд грн) областей та м. Києва (3,6 млрд грн).