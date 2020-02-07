Торфозаводи Чернігівщини проти намірів уряду виставити їх на продаж

Колективи торфозаводів Чернігівської області стурбовані намірами уряду продати їхні підприємства з аукціону, а також призначенням нового т.в.о. директора ДП "Чернігівторф".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила директор Смолинського торфозаводу Валентина Огієнко.

"Наш завод виставили на приватизацію і тут же призначили нового директора "Чернігівторфу" (він у нас уже 24-й т.в.о.). Наказу про звільнення Юрія Бондаренка ми не бачили, але є наказ про призначення Петра Слуценка, який не має досвіду роботи в торфогалузі. Наші працівники стурбовані, готові ставати в ланцюг і нікого не пускати на завод. Кажуть, що не дадуть його порізати на металобрухт", - заявила керівник.

За її словами, підприємство "Чернігівторф" зараз працює стабільно. За підсумками минулого року воно вперше за останнє десятиліття отримало чистий прибуток і позбулося заборгованості із зарплати, сказала Огієнко, заявивши, що зміну гендиректора торфовиробники розглядають як чергову спробу знищення підприємства.

Вона зазначила, що у зв’язку з новою тривожною ситуацією працівники Смолинського торфозаводу написали листи в ОДА і обласну раду й сподіваються на їхню підтримку.

Занепокоєння “незрозумілими перспективами” висловив і керівник Ірванцівського підприємства "Чернігівторфу" Юрій Журавльов.

"На превеликий жаль, підсумки попередніх приватизацій промисловості в нашому районі є невтішними. Хлібокомбінат, молокозавод, деревообробний, крохмальний, цегляні заводи припинили свою діяльність і колективи змушені були розпастись та шукати себе деінде", - сказав директор.

За його словами, Ірванцівський торфозавод є одним із бюджетоутворюючих у Семенівському районі і одним із основних роботодавців. Річний фонд оплати праці становить 7 млн грн. Щороку підприємство сплачує близько 3,5 млн грн податків у бюджети різних рівнів. На сьогодні завод є прибутковим і ніяких заборгованостей не має, стверджує він.

"Ми не хочемо, щоб прийшов приватник і порізав прибутковий завод на металобрухт. Тому колектив і громада готові будь-якими способами домагатися збереження підприємства", - озвучила наміри працівників голова профспілки торфозаводу Віра Бурій.

Як повідомляв Укрінформ, у січні цього року Семенівська міська рада Чернігівщини, яка є керівним органом ОТГ, ухвалила звернення до уряду та Прем’єр-міністра України з проханням передати їй в оренду Ірванцівський торфозавод, який включений до переліку об’єктів приватизації. Раніше з таким же проханням до центральної влади зверталася Гончарівська селищна рада Чернігівського району, до складу якої входить село Смолин.

ДП "Чернігівторф" підпорядковується державному концерну "Укрторф" Міністерства енергетики та захисту довкілля України. Основні види діяльності - видобуток і переробка торфу, виробництво продукції з торфу. Філіями "Чернігівторфу" є Смолинський та Ірванцівський торфозаводи.

За запасами торфу Чернігівська область посідає друге місце в Україні. Як стверджують геологи, його поклади в регіоні сягають 260 млн тонн.

Торф, як дешеве й екологічно чисте паливо, широко використовується у світі. Наприклад, у Фінляндії на ньому працює 80 % усієї енергетики, у Канаді - 64 %. Торфовидобувна галузь залишається єдиним і серйозним конкурентом вугільної.