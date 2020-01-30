Volkswagen торік зберіг лідерство на світовому авторинку

2019 року німецький концерн Volkswagen зберіг лідерство на світовому ринку легкових автомобілів, обігнавши Toyota Motor.

Про це повідомляє агентство АР.

«Німецький автовиробник Volkswagen зберіг лідерство як найбільший автовиробник у світі», - йдеться в повідомленні.

Минулого року Volkswagen AG по всьому світу продав рекордні 10,97 млн ​​автомобілів. Друге місце посіла японська компанія Toyota Motor Corp. із результатом у 10,74 млн автомобілів. Як зазначає агентство, 2018 року Volkswagen продав 10,83 млн автомобілів, витіснивши Toyota з першого місця в топі автопродажів.

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Автовиробники повідомляють, що глобальний авторинок зростає четертий рік поспіль, і 2019 року продаж автомобілів у світі порівняно з попереднім роком збільшився на 1,4%.