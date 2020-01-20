Експерти очікують зростання курсу долара протягом цього тижня

Долар цього тижня зміцниться й до кінця двадцятих чисел січня може торгуватися за 24,3-24,6 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", що є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн", - йдеться в повідомленні.

За минулий тиждень долар по відношенню до гривні помітно подорожчав. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 23,97 грн до 24,25 грн (+1,2%). На міжбанку долар (попит/пропозиція), за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час подорожчав з 24,05/24,10 грн до 24,27/24,31 грн (+0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 23,82/24,14 грн до 24,11/24,39 грн (+1,2%/+1,1%).

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Протягом минулого тижня долар на міжбанку зростав кожні торги за винятком вівторка, 14 січня. Стабілізації гривні у минулий вівторок посприяв аукціон Міністерства фінансів із розміщення ОВДП. В інші дні попит на валюту стабільно перевищував її пропозицію.