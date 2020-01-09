Юлія Свириденко, заступниця глави Мінекономіки

Проєкт Закону України “Про працю” в останні дні 2019 року схвалили на засіданні Кабміну. Серед головних цілей, які уряд має намір досягти за його допомоги, — легалізація праці українців, рівні можливості жінок та чоловіків у сфері праці, наближення нашого трудового законодавства до європейських норм. До 2024 року Мінекономіки планує створити 1 мільйон додаткових легальних робочих місць, зменшити середню тривалість пошуку роботи з 4 до 2 місяців та знизити рівень безробіття до 5%. Оплачувані відпустки-лікарняні, захист абсолютно всіх працівників від дискримінації, а пільгових категорій – від звільнення, як повідомили під час презентації Проєкту в Кабміні, залишаються. А про те, що ж зміниться, Укрінформу розповіла Юлія Свириденко, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

ТРУДОВІ КОНТРАКТИ – НА ВСІ ЖИТТЄВІ ВИПАДКИ

- Пані Юліє, що саме від старого законодавства залишиться, більш-менш зрозуміло. А які нововведення нас чекають?

- В основі трудових відносин буде договір — угода працівника і роботодавця в письмовій формі з зазначенням всіх прав і обов’язків сторін. Рамковий трудовий договір ми запропонуємо, але його зміст може варіюватися, робітник має право пропонувати пункти на свій розсуд. Головне — ми визначили багато різновидів таких угод. Договори можуть бути безстрокові, строкові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівські і договори з домашніми працівниками. Намагалися охопити всі можливі сучасні форми працевлаштування для розширення його можливостей. Крім того, переглянули відповідальність за порушення трудового законодавства — були зменшені штрафні санкції. Справа в тому, що відсоток сплачених штрафів за порушення, виявлені інспекторами праці, вкрай низький (приблизно 1%). Немає сенсу в захмарних штрафах, якщо вони не сплачуються, треба шукати способи стимулювати роботодавців наймати людей легально. Наразі з нарахованих 1,5-2 млрд штрафів у бюджет потрапляє близько 55 млн грн.

- Якими ж способами примусимо людей легалізувати трудові відносини? Поки що у багатьох такого бажання немає...

- Так, це комплексна проблема. До її вирішення має долучатися фіскальна служба, інспекція праці, центр зайнятості. Закон про працю – лише перший крок у цьому напрямку, далі потрібно внести зміни в ряд законодавчих актів, що стосуються зайнятості так чи інакше. З моменту підписання президентом закону дається ще півроку, щоб привести у відповідність нормативно-правові акти, і ще рік для того, щоб, наприклад, всі встигли перепідписати трудові договори. Це важливо, аби вся країна могла приготуватися до набрання чинності новим законом.

Зокрема, дуже наголошуємо на тому, щоб особлива увага приділялася незадекларованій праці. І тут важлива співпраця з Пенсійним фондом, щоб розуміти обсяг і наявність відрахувань до нього. Потрібна база для серйозної аналітики, аби виявляти тих роботодавців, у яких є незадекларовані працівники. Тому й реформа планується комплексна. А люди мають бути зацікавлені в офіційному оформленні праці. Дбати про своє майбутнє, відрахування до Пенсійного фонду. Зрештою, інспекція праці зможе перевірити, чи зареєстровані трудові відносини – і накласти штраф на роботодавця. З фондом та фіскальною службою намагатимемося швидко обмінюватися даними, щоб вираховувати підприємства з ознаками незадекларованої праці, а потім долучати відомства, органи для впливу на них. Силових методів тут не застосуєш.

- Перш за все, сенс реформи – в осучасненні так званого трудового кодексу? Чого варте лише затвердження на законодавчому рівні гнучкого графіку, дистанційної роботи — суттєвий прогрес!

- Так, і різні форми працевлаштування. Щодо робочого часу – ми все-таки зазначаємо, що нормальна тривалість робочого часу складає 40 годин на тиждень, але тривалість щоденної роботи визначається роботодавцем із урахуванням специфіки діяльності й консультацій з представниками працівників.

- Тобто, фокусуємося на продуктивності, ефективності праці, а не відсиджуванні на роботі від дев’ятої до шостої?

- Так, і на обговорюванні індивідуального типу і спрямування роботи, порядку оплати, сезонності робіт. На жаль, часто ці моменти обговорюються на співбесідах, але на практиці робітник отримує інший графік, інше навантаження, понаднормові завдання, що ніяк не оплачуються. Цю проблему має вирішити саме письмовий контракт, за невиконання якого можна буде притягнути роботодавця до сплати компенсації.

- Як саме притягнути? Куди звертатися і з чим?

- Працівник зі своїм екземпляром угоди може звертатися до суду. Тому ніяких усних перемовин, домовленостей — все фіксуємо в письмовій угоді і, раптом що, подаємо позов (а наразі 95% договорів усні). Новий закон дає працівникам інструмент, про який треба знати і користуватися ним та захищати свої права всіма доступними засобами.