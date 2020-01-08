Нацбанк зміцнив гривню до 23,68

Національний банк України на середу, 8 січня, зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку - до 23,6785 грн за долар проти 23,6862 грн за долар 28 грудня.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 23,6785 грн за долар проти 23,6862 грн за долар 28 грудня, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,3932 грн проти 26,422 грн.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Національного банку України, на вихідні та новорічно-різдвяні свята, з 28 грудня 2019 року по 7 січня 2020 року, офіційний курс гривні до долара США було встановлено на рівні 23,6862 грн за долар, курс гривні до євро встановлено на рівні 26,422 грн.