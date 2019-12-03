Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів

Тиждень тому в ЗМІ з'явилась інформація про підготовку законопроєкту, який нібито містить заборону на повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Зі слів екснардепа Сергія Лещенка, таким чином МВФ намагається отримати гарантії, що Ігорю Коломойському не буде повернений Приватбанк.

Чи й справді готується подібний законопроєкт, що нового в ньому буде закріплено, та чи дійсно він має відношення до Приватбанку – в цьому намагався розібратись кореспондент Укрінформу в розмові з заступником директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Віктором Новіковим.

- Чи дійсно Фонд гарантування вкладів бере участь у розробці законопроєкту, який містить заборону на повернення націоналізованих банків колишнім власникам?

- Разом із Нацбанком, а також у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями ми працюємо зараз над комплексним законопроєктом, який буде поданий на розгляд Верховній Раді найближчим часом. При цьому Фонд гарантування вкладів залучений у розробці законопроєкту виключно в питаннях щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку – це наша компетенція, до цього ми маємо відношення.

Головна проблема Фонду – це так звані зомбі-банки, які опинилися в сірій зоні після того, як їхнім власникам вдалося оскаржити в суді визнання їх неплатоспроможними. Така ситуація абсолютно не передбачена законодавством, і це означає, що ці банки знаходяться за межами правового поля. Вкладникам цих банків виплачені мільярди гривень відшкодування, ще мільярди гривень належить повернути їхнім кредиторам. Саме це є відповідальністю Фонду, тому для нас головне – законодавчо врегулювати це питання. Щодо націоналізованих банків, то такі банки не є в компетенції Фонду гарантування. Це – звичайні здорові банки.

Стосовно них у нас сьогодні, як у Фонду гарантування вкладів, немає проблем – це компетенція Кабміну та НБУ, оскільки ці банки є на ринку і працюють, і дай Бог їм надалі успішно працювати.

- Розкажіть, будь ласка, детальніше про законодавчі зміни, які ініціює Фонд гарантування вкладів. Що саме зміниться для банків, у разі ухвалення парламентом нового законопроєкту?

- Законопроєктом передбачено скорочення терміну судових спорів між державою та екс-власниками банків, які визнані неплатоспроможними – такі справи розглядатиме одразу Верховний суд, а оскаржити неправомірність рішення НБУ щодо неплатоспроможності можна буде протягом 30 днів. Це прискорить розгляд справ щодо таких банків. При цьому суд не зможе заборонити Фонду гарантування продавати активи банку-банкрута та продовжувати його ліквідацію, навіть якщо згодом рішення про неплатоспроможність буде визнано незаконним.

- Тобто законопроєкт має зробити невідворотною ліквідацію банків після визнання їх банкрутами?

- Так, ми пропонуємо в цьому законопроєкті, щоб при визнанні неправомірними рішень НБУ і Фонду про неплатоспроможність – статус банку не змінювався. Тобто як була ліквідація, так вона і має продовжуватися. Це те, що ми по банках-зомбі розробляємо, в першу чергу. У разі, якщо колишні власники таких банків доведуть у суді, що рішення про їхню неплатоспроможність було прийняте неправомірно, то власники можуть просити компенсацію. Є варіанти – залежно від того, як буде написаний позов колишніх акціонерів: рішення НБУ може бути визнане неправомірним без відшкодування шкоди позивачам, а може бути визнане неправомірним із відшкодуванням шкоди.