Апеляційний суд підтвердив законність віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Шостий апеляційний адміністративний суд 13 листопада відмовив у задоволенні скарг власників істотної участі у Діамантбанку ТОВ "ПФК «Енергоінвест" (позивач), ТОВ "Інтер-Вент", ТОВ "Техно-Інвест" та Ігоря Керезя (треті особи на стороні позивача) та залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким було підтверджено законність рішення Національного банку про віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Правління Національного банку України 24 квітня 2017 року прийняло рішення про віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних. Основною підставою для такого рішення був факт зменшення нормативів капіталу банку менше ніж до однієї третини від мінімального рівня, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України, а також той факт що банком не виконано у відповідний строк план реструктуризації, яким було передбачено здійснення заходів для його докапіталізації.

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Власник істотної участі в Діамантбанку - ТОВ "ПФК "Енергоінвест" у вересні 2017 року звернулося з позовом до Національного банку, в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних.

29 травня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов висновку, що Національний банк законно прийняв рішення про виведення Діамантбанку з ринку. Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, позивач та треті особи на стороні позивача оскаржили дане рішення в апеляційному порядку. Проте апеляційний суд відхилив їх вимоги.