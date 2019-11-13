Прибуток банків в 4,4 раза перевищує результат минулого року - НБУ

У січні-вересні 2019 року прибуток банківського сектору в 4,4 раза перевищив результат минулого року; переважна більшість фінустанов були прибутковими.

Про це йдеться в черговому Огляді банківського сектору, повідомляє пресслужба Національного банку.

"Прибуток банківського сектору в січні–вересні у 4,4 раза перевершив результат минулого року і сягнув 48,4 млрд грн, а з 76 діючих банків прибутковими було 66 установ", - ідеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що такі результати банківського сектору пов’язані з високою маржею в роздрібному сегменті та високими комісійними доходами банків. Рентабельність капіталу сектору становить 38%. Сприятливі макроекономічні умови свідчать, що тенденція до високих прибутків сектору збережеться.

У липні-вересні також активно зростав портфель кредитів населенню: у річному вимірі темпи його приросту залишаються на рівні майже 30%. Високі темпи видачі нових кредитів сприяли скороченню частки непрацюючих кредитів у сегменті кредитування фізичних осіб за третій квартал на 2,9 відсоткового пункту (в.п.) - до 38,1%.

Водночас уповільнилось зростання кредитів корпоративних позичальників - вони залучали позики за кордоном. Загалом портфель чистих гривневих корпоративних кредитів за третій квартал зріс на 1,9% у річному вимірі.

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За даними НБУ, кредити бізнесу упродовж кварталу подешевшали: на 0,5 в.п. (до 18,1%) у гривнях та на 0,6 в.п. (до 4,5% річних) - у валюті. Зміцнення гривні сприяло зниженню доларизації чистого кредитного портфеля бізнесу та населення, яка за квартал скоротилася на 2,7 та 1,3 в.п. - до 44,8% та 4,4% відповідно.

На кінець третього кварталу продовжували зростати гривневі кошти населення та бізнесу в банках – на 12,7% та 14,3% у річному вимірі відповідно (хоча в квартальному вимірі обсяги гривневих вкладів населення скоротились на 1,1%). Водночас найвищими з 2014 року темпами зростали валютні вклади фізичних осіб, наголосили в НБУ.

Незважаючи на послідовне зниження облікової ставки Національним банком до 15,5% у жовтні, висока конкуренція серед банків за вкладників привела до збільшення ставок за 12-місячними депозитами населення на 0,3 в.п. - до 15,8% річних. Незмінною залишається вартість 12-місячних депозитів населення в доларах США – 3,2%. На цьому рівні вона перебуває вже декілька місяців через утримання державними банками одних із найвищих на ринку ставок.

Водночас ставки за депозитами бізнесу знизились до 13% річних, повернувшись до рівня вересня 2018 року.