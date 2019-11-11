За тиждень долар в Україні "просів" на 1%

Гривня продовжить зміцнюватися щодо долара, поточного тижня готівковий долар у банках можна буде продати/купити приблизно за 24,2/24,5 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є у розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 24,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,2/24,5 грн", - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень курс долара до гривні знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,1%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,74 грн до 24,50 грн (-1,0%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей самий час знизилися з 24,78/24,81 до 24,52/24,56 (-1,0%).

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За даними НБУ, минулого тижня регулятор купив на міжбанківському ринку валюту на $372 млн, це на $215 млн більше, ніж тиждень тому. При цьому третій тиждень поспіль НБУ не виходить на ринок з продажем валюти. Це свідчить про стійке перевищення пропозиції валюти над попитом на неї, і є запорукою подальшого зміцнення гривні.