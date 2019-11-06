Мільярд гривень зарплатного боргу шахтарям "Первомайськвугілля" погасять до кінця тижня

Мільярд гривень на виплату заборгованості із заробітної плати шахтарям "Первомайськвугілля" буде надіслано до кінця тижня.

Про це на брифінгу членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки за результатами візиту в Золоте сказала член комітету, представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільшим негативним чинником, який суттєво впливає на соціально-економічний стан, є значна заборгованість заробітної плати шахтарям на шахтах держпідприємства "Первомайськвугілля" та пов'язаних з ними працівникам закладів освіти та соціальної сфери. Минулого четверга нами було проголосовано проєкт закону щодо змін до Державного бюджету на 2019 рік, де передбачено мільярд гривень на виплату заборгованості заробітної плати. Місцеве населення поінформоване, очікують коштів. Кошти будуть їм надіслані до кінця цього тижня", - розповіла Верещук.

Також вона додала, що Президент запропонував виділити додаткові кошти на відновлення інфраструктури Донбасу.

"Президентом була внесена пропозиція, і на фракції "Слуга народу" здобула позитивний відгук ідея щодо виділення додаткових коштів з соціально-економічного розвитку на 2019 рік - певної суми, вона уточнюється - на відновлення інфраструктури, на здійснення ремонтних робіт і у садочку, в школі ... А також відновлення дорожнього полотна", - інформувала Ірина Верещук.