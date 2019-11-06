Реєстрація розмитнених іномарок з пробігом зросла більш як в 4 рази

З січня по жовтень 2019 року в Україні було зареєстровано 349 тисяч вживаних легкових автомобілів, увезених з-за кордону, що більше ніж в 4 рази більше минулорічного показника.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

“Всього з січня по жовтень в Україні було зареєстровано 349 тис. старих легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що більше ніж в 4 рази вище за показник річної давності”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у жовтні цього року кількість зареєстрованих вживаних автомобілів зросла до 27 тисяч, що 2,3 раза більше порівняно з жовтнем 2018 року.

Так, найчастіше у жовтні реєстрували авто марки Volkswagen — 4,4 тисячі одиниць. На другому місці опинилась Skoda у жовтні - зареєстровано 2,4 тисячі машин цієї марки. Третє місце за кількістю реєстрацій посіли авто марки Ford - 2,3 тисячі одиниць.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році в Україні було зареєстровано 116,8 тисяч імпортованих вживаних легкових автомобілів, що вдвічі більше, ніж у 2017 році.