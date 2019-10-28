Долару прогнозують цього тижня незначне зростання

Долар продовжить незначно зміцнюватися по відношенню до гривні. Через тиждень готівковий долар у банках можна буде продати/купити приблизно за 24,9/25,2 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,2 грн", - йдеться в прогнозі.

Після того, як долар на міжбанку перевалив за позначку 25 грн, його зростання сповільнилося. Потім, у другій половині дня п'ятниці і вранці понеділка, курс і зовсім знижувався, підкреслили в Альпарі. Втім, потенціал зростання валюти повністю ще не вичерпано, хоча його темпи будуть вельми скромними.

Як зазначили аналітики, за попередній тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,7%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,04 грн до 25,17 грн (+0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час зросли з 24,87/24,91 до 25,05/25,07 (+0,7%/+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 24,80/25,11 до 24,84/25,15 (+0,2%).