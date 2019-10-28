Долару прогнозують цього тижня незначне зростання

Долару прогнозують цього тижня незначне зростання

Укрінформ
Долар продовжить незначно зміцнюватися по відношенню до гривні. Через тиждень готівковий долар у банках можна буде продати/купити приблизно за 24,9/25,2 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо незначного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,2 грн", - йдеться в прогнозі.

Після того, як долар на міжбанку перевалив за позначку 25 грн, його зростання сповільнилося. Потім, у другій половині дня п'ятниці і вранці понеділка, курс і зовсім знижувався, підкреслили в Альпарі. Втім, потенціал зростання валюти повністю ще не вичерпано, хоча його темпи будуть вельми скромними.

Читайте також: Нацбанк послабив гривню до 25,17

Як зазначили аналітики, за попередній тиждень курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,2-0,7%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 25,04 грн до 25,17 грн (+0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрдилінг», за цей же час зросли з 24,87/24,91 до 25,05/25,07 (+0,7%/+0,6%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 24,80/25,11 до 24,84/25,15 (+0,2%).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-