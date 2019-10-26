Авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines) виконала перший за 8 років рейс в Україну, доставивши пасажирів з Осло (Норвегія) у київський аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє avianews.com.

"Авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines) 26 жовтня виконала перший за 8 років рейс в Україну, доставивши пасажирів Boeing 737-800 з реєстрацією LN-RCX з Осло в київський аеропорт "Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

В українському аеропорту даний борт зустріли вітальним водяним салютом з двох пожежних машин. Авіаперевізник здійснюватиме регулярні рейси з Києва у головний аеропорт Осло Гардермуен тричі на тиждень щовівторка, щочетверга і щосуботи. Час у дорозі становитиме 2 години 50 хвилин.

Мінімальна ціна на авіаквитки SAS на даний момент починається від 111 євро в обидві сторони за тарифом Go Light, який дає змогу провозити безкоштовно лише ручну поклажу. Вона може включати один предмет з вагою до 8 кг і габаритами до 55х40х23 см і додаткову особисту річ, наприклад, сумку для ноутбука з габаритами не більш як 40х30х15 см.

На борту всім пасажирам бортпровідники безкоштовно надають чай або каву.

Розклад рейсів Київ-Осло SAS: виліт: 14:00, приліт: 15:50 (вівторок, четвер, субота)

Розклад рейсів Осло-Київ SAS: виліт: 9:30, приліт: 13:10 (вівторок, четвер, субота)

Як уточнює видання, SAS виконувала регулярні рейси в Україну з Копенгагена до Києва, але 25 березня 2011 року вони були закриті, оскільки були неприбутковими.

З 2012 по 2014 роки між Осло і Києвом літав норвезький лоу-кост Norwegian. Польоти були припинені через те, що попит на маршруті не виправдав очікувань компанії. До цього рейси з Києва в аеропорт Торп (за 113 км від Осло) припинив інший лоу-кост - Wizz Air.