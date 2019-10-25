Ілля Веселий, генеральний директор фінансової компанії DINERO

Засновники ставили амбітні цілі і особисто переді мною, і перед колективом, тому період становлення компанії виявився надзвичайно складним і дуже динамічним. Два роки наша команда швидко зростала, до нас постійно приєднувались нові люди. Ми постійно адаптуємо бізнес-підходи до вітчизняної специфіки, роблячи ставку на сучасні технології онлайн-кредитування та активне нарощування і зміцнення клієнтської бази. Такий підхід в умовах конкурентного і, на жаль, не завжди цивілізованого бізнес-середовища, дозволив рости значно більшими темпами, ніж ринок в цілому, і дуже швидко зайняти одну із лідерських позицій.

- Компанія DINERO є частиною європейського холдингу, який вже багато років займається мікрокредитуванням в країнах Центральної та Східної Європи, а також колишнього СНД, володіючи експертизою з надання фінансових послуг на міжнародних ринках. Оцінюючи значні перспективи вітчизняного ринку мікрокредитування, холдингом в свій час було прийнято стратегічне рішення про прихід в Україну. Адже в Україні досить велика кількість населення, зокрема економічно активного, а мікропозики, як послуга, є невід'ємною частиною ринку країн, що розвиваються. Саме тому, один з найбільших в Європі ринків не міг лишитися поза увагою інвесторів. Про те, що вони вірять в наш потенціал навіть попри місцеву регуляторну та бізнесову специфіку, свідчать значні суми інвестиції - майже 190 мільйонів гривень. На сьогодні для наших інвесторів український ринок є найбільш пріоритетним серед інших.

-На вітчизняний ринок мікрокредитування компанія DINERO вийшла усього два роки тому, а вже сьогодні входить в число його лідерів. Навіть за українськими мірками темпи вражають. В чому секрет?

В інтерв'ю Укрінформу генеральний директор фінансової компанії DINERO Ілля Веселий розповів, як працюють сучасні мікрофінансові організації (МФО) та дав кілька цінних порад позичальникам, як користуватися послугами з максимальною вигодою та комфортом для себе.

Останніми роками темпам приросту ринку мікрокредитування позаздрить будь-який сектор вітчизняної економіки, бо на відміну від інших, він додає щорічно десятки відсотків. Люди більш впевнено дивляться у завтрашній день, що, відповідно, спонукає їх більше споживати і витрачати на це додаткові кошти. І саме мікропозики найбільш ефективно підживлюють таку потребу, водночас сприяючи підвищенню фінансової грамотності населення та довіри до фінансових установ.

-Якими фінансовими показниками можете похвалитися?

- Як показують два минулі роки стратегія себе виправдала - компанія демонструє гарні результати і має стабільний прийнятний рівень ризику. Якщо дивитися за пошуковими запитами Google, то DINERO сьогодні посідає друге місце серед усіх вітчизняних МФО, тобто впізнаваність нашого бренду дуже висока. І це при тому, що ми конкуруємо не тільки з аналогічними компаніями, а ще й з ринком банківського офлайн-кредитування.

Що стосується фінансових показників, то обсягів виданих позик за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року виріс в 5 разів, а клієнтська база - вдвічі. До всього, компанія Дінеро в минулому році виплатила понад 9 млн 796 тисяч грн гривень податків до бюджету, а з початку цього року вже понад 20 мільйонів гривень. Головна наша мета: найближчим часом вийти на точку беззбитковості.

Усе, що вимагається від клієнта - це дотримуватися фінансової дисципліни

-Ринок мікрокредитування в Україні досить конкурентний - на ньому працює майже 1000 фінансових компаній (а точніше, 967). Чим вирізняється ваша послуга та принципи роботи?

- По-перше, ми ведемо бізнес чесно і прозоро. Заявлена вартість позики повністю відповідає реальним виплатам. Відсотки жодним чином не приховуються, а всі умови кредитування є у відкритому доступі для ознайомлення, і вони незмінні. Наша компанія строго дотримується обіцянок, даних клієнтові. Якщо ми кажемо, що перша позика під "0%", то вона реально безкоштовна для клієнта. Звичайно ж DINERO, як і будь-яка компанія, не хоче працювати зі збитками для себе, ми вдаємося до подібних маркетингових акцій, щоб побудувати довготривалу взаємовигідну співпрацю з клієнтами.

По-друге, ми не виставляємо "захмарної" ціни на кредитні кошти. Звісно, якщо клієнт допускає прострочення, жодних поступок йому не буде. І про це ми теж попереджуємо. Усе, що вимагається від клієнта - це дотримуватися фінансової дисципліни. Натомість при видачі позики ми не вимагаємо від нього якоїсь зайвої інформації, не вдаємося до дзвінків контактним особам тощо. Більш того, пропонуємо постійним клієнтам збільшення лімітів. Наприклад, нещодавно ми збільшили суму видачі для повторних клієнтів до 23 тисяч гривень.

Цього року ми провели також досить успішну акцію - упродовж трьох місяців поспіль видавали усі займи абсолютно безкоштовно. Тобто клієнт протягом усього акційного періоду міг неодноразово звертатися до нас і щоразу позика для нього була безкоштовною. Цією акцією нам вдалося залучити ту категорію клієнтів, яка взагалі не користувалася подібними послугами, вважаючи, що кредитування в МФО дуже дороге і ризиковане. Тобто, вони на власному досвіді вони могли переконатися у всіх перевагах такої позики.

-Серед українців існує стереотип про те, що оформлення позики - це тривалий процес, який приховує безліч підводних каменів, а сама по собі позика - це зло. Аж надто свіжі в пам'яті "банкопад", кредитний майдан, багато негативу також додають колектори. Відповідно, люди, здебільшого, остерігаються брати позики. Наскільки це заважає вам у веденні бізнесу?

- Відверто скажу, в таких умовах працювати не легко. Але при цьому заважає не стільки "страх" кредитної кабали у людей, скільки репутаційні втрати від діяльності недобросовісних учасників ринку. Які намагаються, образно кажучи "упіймати" одного клієнта і “вичавити” з нього усе по-максимуму, тим самим спотворюючи враження від послуг мікрофінансових організацій.

Негативно позначається на веденні бізнесу і знижений рівень культури обслуговування своїх боргів окремих клієнтів. Не можна сказати, що ці люди - шахраї, ні! Більшість з них просто не дисципліновані.

На перших етапах комунікації з клієнтами ми навчаємо їх правильно користуватись позиками, використовуючи всі їх переваги. І поступово вони звикають і пристосовуються до правил.

В жодному разі не можна свої довгострокові фінансові потреби перекривати такими короткостроковими продуктами як "позика до зарплати"

В певному сенсі, це підвищення фінансової грамотності споживача. Взагалі, прищеплення фінансової відповідальності - дуже складний і нешвидкий процес. Але рано чи пізно, в колективній свідомості українців має визріти і закріпитися "якір" - борги потрібно віддавати. Причому, вчасно - тоді вони не стануть тягарем і плямою в кредитній історії.

Часто мікрокредитування стає «останньою соломиною» для позичальника. Але при цьому він має проявляти відповідальність і зважений підхід. І тому, користуючись нагодою, хочу донести до клієнтів базові і дуже важливі речі. В жодному разі не можна свої довгострокові фінансові потреби перекривати такими короткостроковими продуктами як "позика до зарплати". Утворюється дисбаланс у структурі доходів та витрат, що закладає міну сповільненої дії. Припустимо, клієнт бере мікропозику на місяць у кілька тисяч гривень на купівлю телевізора, розраховуючи за принципом "віддам із зарплати", при цьому не маючи відповідного гарантованого рівня доходу. А потім виявляється, що виплатити позику на визначених умовах людина неспроможна, і починаються проблеми у стосунках із фінансовою установою. Зауважу, це зона відповідальності самого позичальника. Тому варто зважувати свої можливості і брати ту суму, яку гарантовано зможете повернути в зазначені тВ Україні досить велика кількість населення, зокрема економічно активного, а мікропозики, як послуга, є невід'ємною частиною ринку країн, що розвиваютьсяерміни. В будь-якому разі позитивна кредитна історія - це ваш додатковий бонус.

Наприклад, наша компанія, йдучи назустріч потребам клієнтів, розробила ще один продукт - споживче кредитування до 12 місяців (надалі можливо і на 24 місяці) з ануїтетною схемою платежу рівними долями. Тут суми більші, строк довший, ставки менші. Але такий продукт ми пропонуємо лише тим клієнтам, які себе добре зарекомендували, у яких хороша кредитна історія. Тобто ми поступово переходимо із сегменту "гроші до зарплати" на повноцінне мультипродуктовне споживче кредитування.

Є певні переваги для позичальників у мікрофінансових компаніях – зокрема, простота оформлення та відсутність зайвої бюрократії

-Але ж для цього потрібна відповідна ресурсна база. Та й чи витримаєте конкуренцію з банками, адже ви заходите на їхнє "поле"?

-- Безперечно, ми працюємо над формуванням ресурсної бази для нарощування сегменту більш довгострокового кредитування, і сподіваємось, що інвестори підтримають нас додатковим фондуванням. Для поточного ж кредитування своїх найбільш дисциплінованих клієнтів ресурсів у нас достатньо. А що стосується банків, то ми не намагаємося з ними конкурувати – на цьому ринку зовсім інші обсяги. Разом з тим є певні переваги для позичальників у мікрофінансових компаніях – зокрема, простота оформлення та відсутність зайвої бюрократії.

-Ви не приховуєте, що компанія залишає за собою право продавати борг третім особам. Це не відштовхує клієнтів?

-Багато громадян, на жаль, не розуміють принципи роботи фінансових організацій. Оскільки ми від самого початку лояльно ставимося до особи позичальника, не обтяжуючи його проходженням довгих бюрократичних процедур, то маємо убезпечувати бізнес від недобросовісних позичальників. А як інакше? Компанія, яка видає позику, не має можливості вести також претензійну роботу з безнадійною заборгованістю - це значно здорожчує послуги за рахунок залучення додаткових трудових ресурсів і знижує оборотність капіталу. Тому кожен має займатися своєю справою. Фінансові компанії видають позики, а колектори, у разі необхідності, їх повертають. Зі свого боку ми усіляко намагаємося працювати з клієнтом так, щоб він не потрапив у чорні списки, а колектори, яким ми передаємо заборгованість, поводили себе з клієнтами професійно і коректно.