Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України

Сьогодні на окупованій території Донбасу, який завжди був наповнений різноманітними промисловими виробництвами, багато підприємств закинуті. Серед них і вугільні шахти, які зараз не просто зупинені, у них припинені будь-які роботи з забезпечення їхньої безпеки. Зрозуміло, що все це загрожує серйозними екологічними проблемами. Про них ми говоримо з головою Незалежної профспілки гірників України Михайлом Волинцем, який знає цю тему глибоко і якому теж болить майбутнє Донецького вугільного басейну.

- Розкажіть, скільки сьогодні шахт залишилося на окупованій території, яку не контролює Україна.

-На окупованій території Донбасу на сьогодні знаходяться 96 вугільних шахт. З них працюють близько 32 шахт, на більш ніж 30 непрацюючих шахтах відсутнє відкачування води. Крім того, на тій території є й інші виробництва – кар'єри з видобування доломіту, глини та інших корисних копалин. Це зараз закинуто або у розграбованому стані.

Якщо шахти закинуті і немає відкачування шахтних вод, це, звичайно, загрожує небезпечними екологічними наслідками.

От, наприклад, на Луганщині припинили відкачування води на шахті «Голубовська» в районі окупованого Стаханова (нині Кадіївка). А ця шахта найглибша, вона була у попередні роки підготовлена як головний центральний водовідлив для всього регіону. В результаті вода звідси потрапила на шахту «Першотравнева» теж на окупованій території, також закинуту. А після цього вода прорвала собі шлях на шахту «Золоте» - вже на території, підконтрольній українській владі, і затопила два шахтних горизонти. Це тому, що шахтні води з'єднуються між собою, іноді навіть на відстані до 600 км.

І якби не відкачували цю воду, вона б піднялася до рівня ґрунтових вод і засмітила питний шар. Тобто вода піднімається вище і з'єднується з вигрібними ямами, туалетами, каналізацією. Що, звичайно, несе небезпеку поширення гепатитів, різних масових інфекційних захворювань.

Крім того, шахтні води дуже мінералізовані і містять у собі різні солі високої концентрації. Потрапляючи в ґрунт, води засолюють його, і землі стають непридатними для сільського господарства. Найперше впаде врожайність сільгоспкультур. Крім того, це небезпечно для здоров'я, тому що такі грунти вивітрюються, змиваються дощами - і все це потрапляє в річки, наприклад, в Сіверський Донець, звідки люди п'ють воду.

- Чи відомі вам випадки, коли шахтні води були заражені?

- Є в Горлівці шахта «Олександр-Захід». Там за радянських часів, у 1989 році, був прорив відходів хімічного виробництва в гірничі виробки.

Тобто в шахту з Горлівського хімзаводу в результаті витоку потрапив мононітрохлорбензол, гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у підземних виробках були перевищені в 1000 разів, а подальші дослідження показали, що у рудниковому повітрі були також шахтний радон і формалін з азотно-тукового заводу.

Мононітрохлорбензол разом з шахтними водами почав проникати на нижні горизонти. Тоді на глибині 350 метрів загинули три гірники. Щоб підняти їхні тіла на поверхню і поховати, сформували групи добровольців і рятувальників. У результаті - всі вони отримали важке отруєння, хімічні опіки і 250 чоловік стали інвалідами. І це лише ті, хто офіційно отримав інвалідність, точна цифра всіх постраждалих і хворих невідома.

Ця шахта «Олександр-Захід» була закрита в роки незалежності і зараз там, вже в період окупації території, зупинили відкачування води.

Також зупинили її і в шахті «Юний комунар» («Юнком»), що неподалік від Горлівки, в Юнокомунарівську, в районі окупованого Єнакієвого. На ній у 1979 році провели підземний ядерний вибух.

Довідка.

З історії ядерного вибуху на шахті «Юнком». 16 вересня 1979 року з метою зниження напруження у гірському масиві, що у підсумку мало підвищити безпеку відпрацювання вугільних пластів, на шахті «Юнком» провели підземний ядерний вибух (Об'єкт «Кліваж»).

Вибух проводився на глибині 800 метрів. В результаті виникла порожнина радіусом 5-6 м, навколо якої сформувалася зона зминання і дроблення радіусом 20-25 м. Радіоактивність у гірничих виробках і шахтних водах за період спостережень 1979-2000 років перебувала на фоновому рівні.

У 2001 році гірничі роботи на шахті були припинені, шахта почала працювати в режимі водовідливу.