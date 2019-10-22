Гончарук звільнив керівника Держгеокадастру на Київщині

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звільнив начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області.

Про це він сказав під час виїзного прийму громадян з питань діяльності Держгеокадастру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вирішив приїхати саме сюди, тому, що в Київській області земля дуже дорога. Це означає, що масштаб зловживань тут дійсно вражає. Мені відомі десятки історій, і актів, коли інформацією маніпулюють. Коли люди прості не можуть добитися справедливості, а іншим на підставні, підроблені документи дають по дві, три безкоштовні земельні ділянки на одну особу. Тому несправедливість ця має бути припинена. Ми за останній місяць усунули, або звільнили 17 керівників управлінь в різних областях. Це - сімнадцятий. Сьогодні тільки що усунули керівника Київської області. Але це не кінець”, - сказав Гончарук.

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За його словами, будь-який чиновник, який не зрозумів, що ситуація змінилася, буде звільнений. “А далі ним будуть займатися правоохоронні органи, якщо в його діях буде ознаки злочину”, - додав прем’єр.

Людмила Приходько працювала начальником головного управління Держгеокадастру у Київській області з 2017 року.