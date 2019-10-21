Долар "надолужує" втрачене після падіння у вересні

В Україні продовжиться зростання курсу долара до гривні, через тиждень готівковий долар може торгуватися за 25,2/25,5 грн.

Про це йдеться у прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"На цьому тижні ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", - відзначається в повідомленні.

Зростання курсу долара йде плавно, але майже безперервно, з кінця позаминулого тижня. В результаті до 21 жовтня всі курси, крім курсу покупки готівкового долара, подолали позначку у 25 грн.

За останній тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,2-2,1%.

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Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,53 грн до 25,04 грн (+2,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 24,64/24,68 до 25,02/25,04 (+1,5%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 24,57/24,89 до 24,86/25,18 (+1,2%).

Як повідомляв Укрінформ, курс продажу безготівкового долара США в Україні у вересні впав на 3,1% (до 24,375 грн за дол.), готівкового - на 4% (до 24,28 грн за дол.). Курс продажу безготівкового євро в Україні впав на 4,4% (до 26,57 грн за євро), готівкового - на 5,1% (до 26,59 грн за євро).