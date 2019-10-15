Аналітики прогнозують помірне зростання долара цього тижня

На поточному тижні очікується помірне зростання курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися за 24,7/25,0 грн.

Про це йдеться у пресрелізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"На цьому тижні ми очікуємо помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,7/25,0 грн", - йдеться в повідомленні.

В Альпарі зазначають, що за тиждень курс долара до гривні в різних сегментах валютного ринку змінився по-різному, офіційний курс і курс готівкового долара в банках знизилися, а на міжбанку курс незначно зріс.

Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 24,87 грн до 24,54 грн (-1,3%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 24,71/25,09 до 24,59/24,94. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 1,5%.

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В кінці минулого тижня керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі нагадав, що український регулятор встановлює офіційний курс гривні до долара на підставі курсу, який склався протягом дня на міжбанківському валютному ринку. Україна в 2015 році фактично перейшла на плаваючий валютний курс. Це означає, що НБУ не намагається фіксувати курс і не втручається з метою встановити якийсь тренд зміни курсу, сказав Бахтарі. За його словами, вся роль НБУ - не допустити надмірних і занадто різких коливань, оскільки це провокує паніку.

Як повідомляв Укрінформ, курс продажу безготівкового долара США в Україні у вересні впав на 3,1% (до 24,375 грн за дол.), готівкового - на 4% (до 24,28 грн за дол.). Курс продажу безготівкового євро в Україні впав на 4,4% (до 26,57 грн за євро), готівкового - на 5,1% (до 26,59 грн за євро).