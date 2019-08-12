На аукціоні OpenMarket продали майна на 10 мільярдів

На онлайн-аукціоні OpenMarket за час його існування проведено понад 54 тис. торгів і продано майна на 10 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Проведено 54 904 успішних торгів, надійшло до бюджету - 10 000 210 714,05 грн. Зростання ціни становить 10,7% (після впровадження блокчейну - 17,8 %), а дохідність - 5,8%. Всього зареєстровано користувачів – 65 367", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що аукціонний продаж також успішно діє на ринку землі. Для торгів на спеціальному майданчику land.setam.net.ua у вересні 2018 року було запропоновані права оренди на ділянки. Вже продано майже 2 000 таких лотів.

У листопаді 2017 року OpenMarket спільно з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розпочали співпрацю з реалізації арештованого майна.

У березні 2019 Укргазбанк продав через OpenMarket корпус №4 легендарного заводу “Арсенал” у центрі Києва за адресою вул. Московська, 8, за рекордні 563,710 млн грн.

«Рекорд продажу – це результат спільної роботи наших партнерів: банків, ДВС, АРМА та інших. Успіх став можливим завдяки копітким зусиллям нашого колективу в Києві та регіональних філіях», - сказав генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Як повідомлялось, OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) - простий та ефективний засіб реалізації майна через мережу Інтернет. Система працює на всій території України з 2014 року.