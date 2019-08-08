КРИСТАЛБАНК відтепер у смартфоні!

КРИСТАЛБАНК запустив сучасний мобільний додаток «CrystalBank», що дозволяє клієнтам швидко та безпечно здійснювати операції у своєму смартфоні.

Відтепер власники карток Mastercard, емітованих КРИСТАЛБАНКом, після завантаження додатку на смартфон з операційною системою IOS або Android, отримають безліч можливостей для здійснення банківських операцій.

У режимі 24/7 можна:

переглянути баланс на картковому рахунку;

погасити кредит;

переказати кошти між власними рахунками та здійснити платежі на користь третіх осіб;

сплачувати послуги провайдерів та ігрових акаунтів;

управляти картковими лімітами;

оформляти депозити;

формувати виписки по картам;

знайти найближче відділення Банку або банкомат;

дізнатися про актуальні курси валют.

Завантажити мобільний додаток «CrystalBank» можна у App Store за посиланням або у Google Play Market за посиланням.

КРИСТАЛБАНК стає ближче!