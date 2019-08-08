КРИСТАЛБАНК відтепер у смартфоні!

КРИСТАЛБАНК відтепер у смартфоні!

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Укрінформ
КРИСТАЛБАНК запустив сучасний мобільний додаток «CrystalBank», що дозволяє клієнтам швидко та безпечно здійснювати операції у своєму смартфоні.

Відтепер власники карток Mastercard, емітованих КРИСТАЛБАНКом, після завантаження додатку на смартфон з операційною системою IOS або Android, отримають безліч можливостей для здійснення банківських операцій. 

У режимі 24/7 можна:

  • переглянути баланс на картковому рахунку;
  • погасити кредит;
  • переказати кошти між власними рахунками та здійснити платежі на користь третіх осіб;
  • сплачувати послуги провайдерів та ігрових акаунтів;
  • управляти картковими лімітами;
  • оформляти депозити;
  • формувати виписки по картам;
  • знайти найближче відділення Банку або банкомат;
  • дізнатися про актуальні курси валют.

Завантажити мобільний додаток «CrystalBank» можна у App Store за посиланням або у Google Play Market за посиланням.

КРИСТАЛБАНК стає ближче!

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