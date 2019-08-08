КРИСТАЛБАНК відтепер у смартфоні!
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Укрінформ
КРИСТАЛБАНК запустив сучасний мобільний додаток «CrystalBank», що дозволяє клієнтам швидко та безпечно здійснювати операції у своєму смартфоні.
Відтепер власники карток Mastercard, емітованих КРИСТАЛБАНКом, після завантаження додатку на смартфон з операційною системою IOS або Android, отримають безліч можливостей для здійснення банківських операцій.
У режимі 24/7 можна:
- переглянути баланс на картковому рахунку;
- погасити кредит;
- переказати кошти між власними рахунками та здійснити платежі на користь третіх осіб;
- сплачувати послуги провайдерів та ігрових акаунтів;
- управляти картковими лімітами;
- оформляти депозити;
- формувати виписки по картам;
- знайти найближче відділення Банку або банкомат;
- дізнатися про актуальні курси валют.
Завантажити мобільний додаток «CrystalBank» можна у App Store за посиланням або у Google Play Market за посиланням.
КРИСТАЛБАНК стає ближче!