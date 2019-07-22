В Україні за пів року видобули 15 мільйонів тонн вугілля
Укрінформ
В Україні в період із січня до червня добули 15 мільйонів тонн вугілля. З них 11 мільйонів тонн добула компанія ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.
Про це повідомляє пресслужба холдингу System Capital Management.
"З 15 млн тонн вугілля, видобутих в Україні у першому півріччі, 11 млн тонн видали на-гора шахтарі ДТЕК Енерго. Компанії вдалося практично повністю замінити вітчизняним вугіллям імпортний антрацит на своїх теплоелектростанціях, що є запорукою енергетичної безпеки України", - повідомили в компанії .
Загалом до кінця року планується видобути понад 23 млн тонн вугілля, який стане надійною опорою енергосистеми майбутньої зими.
Компанія також повідомляє про формування запасів: на середину липня на складах ТЕС ДТЕК знаходилося близько 1 млн тонн вугілля, запаси поповнюються.