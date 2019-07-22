Як працює перший державний онлайн-магазин Prozorro Market?

Ноутбуки, картриджі, папір і навіть ліки — це все тепер доступне для державних установ у кілька кліків. Але є ще й інші переваги

Держзакупівлі — іще простіші і прозоріші. В Україні запустили перший державний онлайн-магазин — Prozorro Market, який має полегшити життя державним установам. Тобто якщо потрібно закупити папір, обладнання, техніку, ліки, медичні матеріали тощо, можна скористатися державним онлайн-магазином. Він почав працювати в пілотному режимі наприкінці квітня цього року (спочатку по Києву та області, а відтепер по всій країні), і вже можна говорити про перші результати його роботи. Тож що дасть державним установам і бізнесу такий інструмент, які товари й за якими цінами там представлені — дізнавався Укрінформ.

Без бюрократії, недобросовісних постачальників і тривалих доставок

Зараз ситуація така: якщо держустанові потрібно закупити якісь товари на суму до 200 тисяч гривень (у минулому році саме на такий вид закупівель припало в сумі 108 млрд грн), вона може провести тендер або укласти договір та опублікувати звіт. Проведення тендеру, поза його відомими перевагами, — це додатковий час і паперове навантаження. Тому інколи держустанови все ж вирішують укладати прямі договори та прозвітувати. Prozorro Market якраз створили для того, щоб зробити такі закупівлі найпопулярніших серед держзамовників товарів простішими, і водночас дотримуватися принципів конкурентності та прозорості.

Як пояснюють розробники, це вигідно і державним замовникам, і бізнесу. Почнемо із замовників. По-перше, онлайн-магазин дає змогу зробити замовлення усього парою кліків і потім просто чекати на доставку (не довше 7 календарних днів з моменту замовлення, водночас коли процедура тендеру потребує понад 48 днів). По-друге, йдеться про перевірених постачальників, оскільки перед тим, як потрапити до бази, вони надають відповідні документи, проходять перевірку центральних закупівельних організацій (це держустанови "Професійні закупівлі" та "Медичні закупівлі України", які у разі виявлення ненадійних постачальників можуть дискваліфікувати їх). По-третє, онлайн-магазин одразу оформлює чернетку звіту про укладений договір. А звітність усіх проведених закупівель завжди можна побачити у відкритому доступі.

Що іще важливо — онлайн-магазин працює з бізнесом напряму, а отже і ціни тут будуть нижчими, навіть при тому, що в них вже включена вартість доставки, що до речі, буде зручно для регіонів. А наявність конкуренції посприяє тому, що замовникам пропонуватимуть все кращі ціни та умови.

Для постачальників теж є переваги. Це додатковий канал збуту товарів, до якого нескладно долучитися - потрібно лише один раз пройти реєстрацію, а далі просто чекати на замовлення й відправляти його за вказаною адресою. І так само економія часу і ресурсів на відміну від тендерної процедури: вже не потрібно витрачати час на пошук відповідних тендерів, готувати кожного разу нові документи, вичікувати терміни проведення аукціону.

Що і за скільки та які перші результати?

Оскільки онлайн-магазин запустили в пілотному режимі, то поки що товарів в ньому представлено небагато, лише найбільш популярні категорії, але поступово їхній перелік буде розширюватися.

Наразі наявні такі: офісне устаткування та приладдя (папір, конверти, папки, файли-реєстратори, маркери), ноутбуки (HP, Lenovo, Acer, Dell), комп’ютерне обладнання (монітори, принтери), медичні матеріали (бинти, рукавички, вата), фармацевтична продукція (антибактеріальні засоби, транквілізатори, антикоагулянти - речовини, що перешкоджають зсіданню крові або уповільнюють його, кровозамінники та перфузійні розчини), мережеве обладнання (комутатори, роутери, модеми; але зараз зазначається, що цієї групи товарів немає в наявності), картриджі.

Аби порівняти ціни, Укрінформ вирішив поглянути на дві категорії товарів — монітори (поки що 2 види) та фармацевтичні препарати (їх наразі 4). Монітор Dell E2417H (210-AJXQ) в онлайн-магазині представили шість постачальників за ціною від 4297 гривень до 4999 гривень (ТОВ "Епіцентр К"). На сайті Hotline, що порівнює ціни на техніку, цей же самий монітор представлений у діапазоні від 3 356 до 5 069 гривень. Ще один монітор HP ProDisplay P240va (N3H14AA) представили 4 постачальники за ціною від 4099 до 4300 гривень. На Hotline — від 3 921 до 5 500 гривень. Що ж, ціни поки що середні на ринку.

А от з ліками ситуація дещо інша. Наприклад, антибактеріальний розчин для інфузій “Левофлоксацин” виробництва “Дарниця” в Prozorro Market коштує 35.34 та 35.35 гривень, а в київських аптеках — від 88.49 гривень до 125 гривень (що вчетверо дорожче). Розчин для ін'єкцій “Клексан” (антитромботичний засіб з діючою речовиною еноксапарин натрію,) виробництва "Фармекс Груп" в Prozorro Market коштує 824. 60 гривень за 10 ампул. У київських аптеках його чомусь не представлено, але є французький аналог виробництва “Санофі Вінтроп Індастріа”, ціна якого в аптеках коливається від 1288 гривень до 1594 гривень. Як бачимо, у цьому розділі різниця доволі суттєва, тож залишається сподіватися, що і подальше наповнення цієї категорії зберігатиме таку цінову тенденцію.

“У тому, що це відкритий та простий у використанні інструмент, ми переконалися на власному досвіді — уже купили через онлайн-магазин комп’ютери та ксерокси. Використовувати Prozorro Market там вирішили перш за все задля прозорості закупівель”, - говорить Василь Коваль, голова тендерного комітету та фінансовий директор держустанови “Фонд енергоефективності”.

Ну а про перші підсумки роботи державного онлайн-магазину Укрінформ запитав у генерального директора ДП “ПРОЗОРРО” Василя Задворного.

“Prozorro Market працює два місяці, проте навіть за такий короткий час ми маємо позитивні результати. Через перший державний онлайн-магазин придбано товарів на понад чверть мільйона гривень. Переважно це – ноутбуки, принтери, папір, інше офісне устаткування. Також є перші закупівлі медичних виробів – бинтів, медичних рукавичок.

Державні замовники все більше розуміють переваги Prozorro Market. Замість закупівель поза системою, витрачання часу на пошуки постачальника, вони можуть зайти в онлайн-магазин і в пару кліків придбати товар. Все просто, швидко та у відповідності з законодавством. При цьому замовнику не потрібно проводити відбір та процедуру кваліфікації. За них це зроблять спеціалісти ДУ “Професійні закупівлі” та ДП “Медичні закупівлі України”. Перелік представлених у Prozorro Market товарів поступово розширюється. Найближчим часом в онлайн-магазині держзамовники зможуть купувати бензин, а нещодавно з’явилося мережеве та поліграфічне обладнання, картриджі”, - говорить Василь Задворний.

Звісно, поки що представлений перелік товарів у Prozorro Market є ще досить вузьким, але ж ті ж самі онлайн-магазини американський Amazon чи вже українська Rozetka, на який прагнуть рівнятися розробники, стали глобальними проектами не за два місяці. Головне, що перший крок зроблено, а за подальшими Укрінформ обіцяє слідкувати. Тим паче, що за словами розробників платформи, попит від державних установ уже є, і навіть перевищує пропозицію.

Юлія Горбань, Київ

Щоб почати продавати свою продукцію через Prozorro Market, постачальникам потрібно:

Подати документи адміністраторам Prozorro Market (ДУ «Професійні закупівлі» або ДП «Медичні закупівлі України» в залежності від типу продукції).

Пройти кваліфікацію (отримати підтвердження відповідності товару вимогам).

Бути зареєстрованим на одному із майданчиків-учасників пілотного проекту (dzo.com.ua, e-tender.ua, Zakupki.prom.ua, SmartTender.biz).

На сайті prozorro.gov.ua в рубриці “Prozorro Market. Пілот” є умови та перелік документів, які мають подати постачальники для участі у проекті. Процедура передбачає разову процедуру кваліфікації постачальника та товару.

Для участі в Prozorro Market замовникам потрібно: