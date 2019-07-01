НБУ визначив 14 системно важливих банків

Національний банк України визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк визначив перелік системно важливих банків відповідно до оновленої методології. Нова методологія дала змогу значно розширити кількість таких банків", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оновленою методологією, відтепер системно важливими є 14 банків: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Альфа-банк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрсиббанк, Таскомбанк, Універсал банк, Кредобанк, ОТП банк, Південний.

Зазначається, що набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження, вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

Водночас цей статус жодним чином не гарантує банкам особливих умов підтримки ліквідності в періоди стресу – вона буде надаватися на загальних для усієї системи умовах. Також системно важливі банки (окрім державних) не можуть та не повинні розраховувати на отримання коштів від уряду з метою капіталізації.

Системно важливий банк – банк, банкрутство або неналежне функціонування якого може призвести до появи системних ризиків. Національний банк приділяє особливу увагу діяльності системно важливих установ, адже потенційні труднощі у їхній роботі можуть мати негативний вплив на роботу всієї фінансової системи.

Читайте також: НБУ переглянув підходи до визначення системно важливих банків

Раніше Національний банк України переглянув методологію визначення системно важливих банків з урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA – European Banking Authority) та міжнародних практик.

Як відомо, відповідно до попередньої методології з 2016 року системно важливими банками незмінно визначались ПриватБанк, Укрексімбанк та Ощадбанк.

Зміни до методології визначення системно важливих банків затверджені постановою Правління Національного банку України від 19 червня 2019 року № 79 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набуває чинності з дня її офіційного опублікування, тобто з 21 червня 2019 року.